Raad wil Steunpunt Huren meer geld geven: “Bijna elke student betaalt te veel voor zijn kamer”

Foto: Ecco van Oosterhout

Vrijwel de volledige raad wil dat het Steunpunt Huren meer geld gaat krijgen. Het idee is dat door meer geld er meer medewerkers aangetrokken kunnen worden en de slagkracht vergroot wordt.

De Groninger Studentenbond, GSb, noemt dit belangrijk. Ken Hesselink: “Het Steunpunt Huren is ooit opgezet door een samenwerking van de GSb en de gemeente. Vroeger hadden wij een huurteam om studenten te ondersteunen en nu is dat eigenlijk geprofessionaliseerd. En het is belangrijk want we zien dat er veel problemen zijn op de huurmarkt. Eigenlijk elke student die in onze gemeente woont betaalt te veel. Het gaat om hoge servicekosten, woningen met schimmel en om intimidatie door huurbazen. Studenten durven er vervolgens niks van te zeggen omdat ze bang zijn dat ze ruzie krijgen met hun huurbaas waarbij er als consequentie dreigt dat ze uit huis worden gezet. Steunpunt Huren geeft hulp en heeft al honderden mensen geholpen. Extra geld voor het Steunpunt lijkt ons een goede zaak zodat er meer mensen aangenomen kunnen worden of dat er een campagne komt om het Steunpunt zichtbaarder te maken.”

Marinus Jongman (Steunpunt Huren): “Aantal mensen dat zich bij ons meldt groeit”

Marinus Jongman is voorzitter van het Steunpunt Huren: “We zijn een onafhankelijke stichting met op dit moment één medewerker. Wat wij doen is bemiddelen in conflicten tussen huurder en verhuurders, we voeren procedures en we pikken bijvoorbeeld signalen uit de huurmarkt op. De afgelopen jaren hebben we meer dan zeshonderd huurders bijgestaan en we zien een stijgende trend: het aantal mensen dat zich bij ons meldt neemt toe. Dankzij onze inzet hebben we ervoor gezorgd dat studenten 70.000 euro minder aan huur betalen en hebben we tachtig onderhoudsproblemen in woningen opgelost. Wel zijn we beducht voor een te snelle groei. Zonder extra geld zullen we al snel tegen de grens van onze capaciteit aanlopen. We helpen graag mensen maar dan is er wel meer capaciteit nodig.”

Rico Tjepkema (PvdA): “Mensen moeten veilig kunnen wonen”

Raadsleden zien een verruiming van het budget wel zitten. Rico Tjepkema van de PvdA: “We kennen allemaal de schrijnende verhalen. Studenten die 600 euro betalen voor negen vierkante meter waarbij een douche direct naast de keuken zit. Pisvlekken in de vloerbedekking die achtergelaten zijn door je huisbaas of honderden euro’s moeten betalen aan servicekosten waar je niks voor terugkrijgt. Mijn fractie vindt het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en dat iedereen veilig kan wonen. Een extra impuls lijkt ons dan ook een goede zaak.”

Daan Swets (Student & Stad): “Ik schrik elke keer weer als ik hoor dat mensen niet bekend zijn met het Steunpunt”

Daan Swets van Student & Stad: “Het Steunpunt verricht goed werk. Wanneer ik in mijn omgeving studenten tegenkom die problemen hebben, dan verwijs ik ze ook altijd door naar het Steunpunt. Ik schrik er elke keer weer van dat mensen niet bekend zijn met dit initiatief. Wat mij betreft gaat er dan ook zeker geïnvesteerd worden in een promotiecampagne waardoor studenten beter geïnformeerd kunnen worden over hun huurrechten.”

Jim Lo-A-Njoe (D66): “Jammer dat er geen voorstel ligt”

Er zijn ook partijen die hun vraagtekens hebben. D66 bijvoorbeeld. Jim Lo-A-Njoe: “Wij gaan dit verzoek in principe steunen. In principe, want er ligt niet een voorstel, enkel een agenderingsverzoek. En dat vind ik jammer. Ook omdat het Steunpunt Huren niet de enige instantie is die huurders bij kan staan. Robin Hood en Friendly doen bijvoorbeeld ook goede zaken. Zij werken echter op no cure no pay-basis. Het Steunpunt doet dit gratis. Wat ons betreft zou het wel mooi zijn dat je als huurder ook die keuze hebt. Dat als je hulp nodig hebt dat je kunt kiezen door wie je geholpen wilt worden.”

Rik Heiner (VVD): “Meer handhaving”

Rik Heiner van de VVD vindt het op zijn beurt jammer dat alle verhuurders over één kam worden geschoren. Wel is hij bezig met een initiatiefvoorstel: “Eigenlijk wil je ook dat er meer handhaving plaatsvindt. Daarbij zou je kunnen kijken naar de panden. Als een pand er aan de buitenkant slecht uitziet dan kun je er vergif op innemen dat de situatie aan de binnenkant niet beter is.” Onder andere de SP lijkt dit een interessant voorstel om verder te ontwikkelen in het proces om de woningmarkt voor studenten te verbeteren.

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Verhogen van de bijdrage is een mandaat van het College”

Dat het Steunpunt Huren meer geld krijgt lijkt overigens al een zekerheidje. Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen: “We willen dat gesprek met het Steunpunt gaan voeren wat er extra nodig is. Het verhogen van de bijdrage is ook een mandaat van het College. Er is geen besluitvorming nodig als we dit een beetje op willen plussen.” Rico Tjepkema: “Wat is er qua budget dan mogelijk?” Van Niejenhuis: “Het lijkt me belangrijk om dit op de inhoud aan te vliegen. Dat we het gesprek gaan voeren. Waar loopt men tegen aan? Wat wil men meer gaan doen? Ook het inzetten op woonhandhaving hebben wij in het vizier.”