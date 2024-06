Raad botst opnieuw over daklozen Spilsluizen: “Situatie wordt gebagatelliseerd”

Foto: Lars Faber

De situatie met het verblijven van daklozen op de groenstrook bij de Spilsluizen heeft woensdag opnieuw geleid tot botsingen in de gemeenteraad. Verschillende fracties vinden dat het College de situatie bagatelliseert.

De fracties van Stadspartij 100% voor Groningen en de PVV hadden de wethouder om opheldering gevraagd. Kelly Blauw: “Enkele weken geleden hebben we op deze plek een pittig debat gevoerd over dit onderwerp. Er is toen door het College gezegd dat er relatief weinig klachten van omwonenden waren binnengekomen. Dit klopt niet. Er is door de wethouder onjuiste informatie verstrekt. De afgelopen periode hebben zich diverse mensen bij ons gemeld. Wij zijn erg geschrokken van wat daar aan de hand is. We zijn daar ook boos over. Er is stank- en geluidsoverlast, er wordt drugs gebruikt en omwonenden voelen zich er niet veilig. En mijn fractie begrijpt dat we met kwetsbare mensen van doen hebben. Maar dit gaat wel twee kanten op: kwetsbare mensen die hulp nodig hebben en omwonenden die zich niet veilig voelen in hun eigen huis. Waarom is er in de tussentijd niks gebeurd? Waarom is er geen opvang geregeld? Het is niet chique om te zeggen, maar als het gaat om asielzoekers, dan wordt alles uit de kast getrokken, maar als het gaat om daklozen, dan laten wij hen buiten op het gras slapen. Ik vind het shocking dat dit in onze gemeente gebeurt.”

Jalt de Haan (CDA): “Je schrikt enorm van de verhalen van omwonenden”

De woorden van Blauw zijn aanleiding voor de pittig debat. Peter Rebergen van de ChristenUnie: “Wat had mevrouw Blauw dan graag gewild dat er geregeld gaat worden? We hebben toch de Open Hof waar deze mensen vrijwillig naar binnen kunnen lopen?” Blauw: “Er is niet voldoende opvangcapaciteit.” Rebergen: “De PVV heeft andere verhalen gehoord dan ik: in de dagopvang is er voldoende plek, maar de mensen willen hier geen gebruik van maken. Ik begrijp dat de PVV de taken van de gemeente uit wil breiden zodat we deze mensen zelf op kunnen vangen?” Blauw: “Je kunt er inderdaad voor gaan zorgen dat deze mensen opgevangen worden, zodat ze niet buiten hoeven te slapen.” Jalt de Haan van het CDA: “Het gaat inderdaad om een groep kwetsbare mensen die geen hulp lijkt te willen ontvangen. Maar de geluiden van omwonenden horen wij ook en daar schrik je enorm van. Er zijn buurtbewoners die er niet langer willen wonen. Het aantal daklozen op deze plek lijkt ook toe te nemen. Hoe maken we het draaglijk?”

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie): “Met vijf van de zes omwonenden hebben we constructief gesproken”

Wethouder Inge Jongman legt uit dat er alles aan gedaan wordt om de overlast te beperken: “In het publieke debat wordt gezegd dat ik informatie niet heb doorgegeven. Daar distantieer ik mij van. Ik erken dat er klachten zijn en dat er overlast wordt ervaren. Voor dit probleem is er niet direct een pasklare oplossing. De afgelopen week is in samenwerking met het Leger des Heils met vijf van de zes omwonenden constructief gesproken over de situatie. Er is besproken hoe overlast gemeld kan worden en hoe wij dit oppakken. Het gesprek heeft geleid tot begrip. Vanuit de omwonenden is gevraagd of er strenger gehandhaafd kan worden. De wijkagent pakt dit op en Stadsbeheer ondersteunt hierin.”

“Er zijn daklozen die opvangplekken weigeren”

Jongman zegt dat de situatie lastig is: “Je kunt de groep mensen die op de Spilsluizen verblijft niet over één kam scheren. Een deel van de mensen zit in een hulptraject en een deel heeft geen recht op opvang. Zo komen verschillende mensen uit Oost-Europa. Dat is ook de reden dat wij de hulp hebben ingeroepen van de stichting Barka. Zij helpen ons bij het vinden van onderdak en bij een terugkeer naar het land van herkomst. Daarnaast zijn er ook mensen die opvangplekken weigeren. Want om het duidelijk neer te zetten: in Groningen is er wel degelijk nachtopvang. In de hele context merk ik ook dat er veel onduidelijkheid is. Daarom nodig ik de raad graag uit om een werkbezoek te brengen hoe we de dag- en nachtopvang geregeld hebben in onze gemeente. Ik vind ook dat we door dit debat, door de geluiden, de vrijwilligers tekort doen die zich met ziel en zaligheid inzetten voor deze groep mensen.”

Yaneth Menger (Stadspartij 100% voor Groningen): “Ik vind dit ernstig”

Voor de korte termijn wordt gezocht naar perspectief voor de omwonenden en het vinden van een duurzame oplossing. De wethouder roept omwonenden ook op om overlast te blijven melden. Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen: “Mij bekruipt het gevoel dat de situatie gebagatelliseerd wordt. Omwonenden voelen zich niet veilig in hun woningen en besluiten in sommige gevallen om daar niet langer te verblijven omdat ze zich bedreigd en geïntimideerd voelen. Ik vind dat ernstig en dat moeten we heel serieus opnemen. Er wordt in deze raad gezegd dat er voldoende ruimte is bij Open Hof. Dat het ge-escaleerd is omdat er niet voldoende ruimte is, of omdat teveel mensen binnen zijn, waardoor er ruzies ontstaan. Wat je daarnaast ziet is dat er een waterbedeffect ontstaat, want ook aan de overkant verblijven nu daklozen. En wat ik niet begrijp is dat gezegd wordt dat er weinig meldingen binnenkomen, terwijl wij hele andere geluiden horen.”

“U hoeft mij niet de maat te nemen”

Daar reageert Rozemarijn Gierkink van de PvdA op: “Heeft u de locatie eigenlijk bezocht? Als u dat zou doen dan zou u zien dat er genoeg ruimte is qua opvang.” Menger: “U hoeft mij niet de maat te nemen. Ik heb uitvoerig onderzoek gedaan.” Daan Swets van Student & Stad: “Er wordt gezegd dat een wethouder informatie heeft achtergehouden. Dat is een doodzonde.” Kelly Blauw: “Ik heb gezegd dat er verkeerde informatie is gegeven. Er zit ruimte tussen wat de bewoners zeggen en wat wij als raad te horen krijgen. Wij weten allemaal dat deze wethouder met de beste bedoelingen zich keihard inzet. Ik heb niet gezegd dat er gejokt wordt, er is alleen sprake van discrepantie.”

Wethouder Inge Jongman: “Als iemand zich misdragen heeft mag je niet naar binnen”

Jongman: “Ik bagatelliseer niks. Er komen klachten binnen en we doen er alles aan om in contact te komen, om perspectief te bieden en om onderdak te geven. Er is ruimte in Open Hof. Maar als iemand zich daar misdragen heeft … er zijn daar regels en als je die overtreedt, dan mag je daar niet meer naar binnen. We hebben het over een groep mensen met een lastige achtergrond, die psychisch gezien veel heeft meegemaakt. En ik zou echt willen adviseren om voor dit onderwerp van tevoren contact te zoeken met de ambtenaren of het Leger des Heils, zodat er een goed beeld ontstaat. Daarnaast herhaal ik nog eens mijn uitnodiging voor een werkbezoek.”