Qbuzz rijdt met vertragingen vanwege drukte in en rond de stad

Veel bussen in en rond de stad rijden met vertragingen. Dat meldt Qbuzz. Volgens de busonderneming is het extra druk op de weg in Groningen.

De bussen rijden niet alleen met vertraging, maar sommige ritten vallen ook uit. Dit duurt tot het middaguur, aldus Qbuzz.

Het is onduidelijk waarom het zo druk is op de weg. Vanwege de vernieuwing van de zuidelijke ringweg is een oproep gedaan om de auto zo veel mogelijk laten staan. In de ochtend was er wel een storing bij de Driebondsbrug. De slagbomen wilden niet open, maar dat probleem is inmiddels verholpen.