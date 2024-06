PVV blij met antwoord gemeente om met maximale inzet toekomstige kermissen veilig te houden

De fractie van de PVV is blij met het antwoord van de gemeente om met maximale inzet er voor te zorgen dat toekomstige kermissen veilig doorgang kunnen vinden.

Afgelopen maanden ging het in Groningen twee keer mis. Op de kermis in de Reitdiephaven en op de Meikermis zorgen groepen (gewapende) jongeren voor overlast, vechtpartijen en bedreigingen. Voor de PVV was het aanleiding om vragen te stellen, waarbij het idee op tafel werd gelegd om kermissen in de toekomst als festival te organiseren. Dit zou de mogelijkheid bieden om met hekken en toegangscontroles te controleren op wapens en drugs. De gemeente ziet dit echter niet zitten omdat dit afbreuk doet aan het laagdrempelige karakter van de kermis.

Aan de andere kant is er wel een grens bereikt. Het College laat weten dat het bezig is met een evaluatie van de afgelopen kermissen, om zo te zien hoe een kermis veilig kan verlopen in de toekomst. Kelly Blauw van de PVV is blij met dit antwoord: “Een kermis als een festival organiseren is nooit onze ideale insteek geweest. Maar op een gegeven moment moet er wel iets gebeuren. De geluiden van flinke ongeregeldheden, de politie die het niet aan kon en de kermis die eerder moest sluiten: de kermisexploitanten werden de dupe. De gemeente zegt nu dat ze er alles aan gaat doen om met maximale inzet de kermis veilig te houden en te behouden. Dat is waar mijn fractie voor gaat, zodat iedereen kan blijven genieten van de kermis.”