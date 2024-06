Publiek vergaapt zich aan nieuw Hoofdstation: “Er is in 12 maanden heel veel gedaan” (foto’s)

Foto: Mike Weening - WeeningFotografie

De Dag van de Bouw heeft zaterdag veel belangstellenden naar het nieuwe Hoofdstation getrokken. Het station was één van de locaties die zaterdag bekeken kon worden.

“Vorig jaar ben ik hier ook geweest. Toen was het ook mogelijk om het Hoofdstation te bekijken”, vertelt één van de bezoekers. “En wat dan heel erg opvalt, als je het verschilt met nu, is hoeveel werk er in de afgelopen twaalf maanden verzet is. In de kelder van het nieuwe station waren het toen nog de globale contouren. Maar nu zie je al heel duidelijk de vormen van het uiteindelijke eindresultaat. Heel mooi.”

“Veel ouders met kinderen”

Het publiek kon zaterdag vrij rondlopen. “Als je vragen had waren er genoeg medewerkers aanwezig aan wie je vragen kon stellen. En uiteindelijk was het ook behoorlijk druk. Veel ouders met kinderen. Maar ook wat oudere mensen die nieuwsgierig even kwamen kijken. Veel belangstelling was er voor de kelder maar ook voor de locatie waarbij je een mooi overzicht had over het stationsgebied. Men had er trouwens voor de kinderen ook een waar feestje van gemaakt. Er was een minikraantje geplaatst waarmee kinderen mochten gaan proberen om met behulp van de kraan een vorm in een betonnen blok te plaatsen. Hier was veel animo voor.”

Nieuwe Hoofdstation

De werkzaamheden op het Hoofdstation begonnen in 2019. In de nieuwe situatie heeft het station straks vier perronpleinen, met zeven sporen waar treinen aankomen en vertrekken. Het station zal straks niet meer het eindpunt zijn maar doordat sporen doorgetrokken worden kunnen trein uit Delfzijl doorrijden naar bijvoorbeeld Winschoten. Om de nieuwe sporen te kunnen bereiken komt er een voetgangerspassage waarvan de ingang recht achter de hal van het monumentale stationsgebouw komt te liggen. Ook aan de zuidzijde komt er een entree. Naast de voetgangerspassage komt een fietstunnel te liggen met een grote fietsparkeerkelder. Het busstation, dat zich nu aan de voorzijde bevindt, wordt verplaatst naar de zuidzijde.

Dag van de Bouw

De Dag van de Bouw is een initiatief van Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven in Nederland. Het is een jaarlijkse open dag waarbij bouwplaatsen door heel Nederland worden opengesteld voor het publiek. Naast het Hoofdstation was ook het ‘familiehotel’ aan de Oosterstraat te bezichtigen. Ook kon de Bietenbrug bekeken worden bij de nieuwe wijk Suikerzijde.