Provincie vindt financiering Kardinge gemeentelijke taak maar gooit deur niet dicht

IJsbaan Kardinge. Foto: Joris van Tweel

Omdat Kardinge een gemeentelijke accommodatie is ziet de provincie Groningen op dit moment geen aanleiding om in het sportcentrum te investeren. Dat antwoordt de provincie op vragen die door de fractie van Partij voor het Noorden gesteld zijn.

Sportcentrum Kardinge gaat de komende jaren flink op de schop. Flink wat partijen willen dat de ijsbaan blijft. De huidige ijsbaan werd in 1993 gebouwd en is verouderd. Een nieuwe ijshal gaat rond de honderd miljoen euro kosten. De gemeente wil deze kosten niet alleen dragen en is daarom op zoek naar andere partijen die mee willen financieren. De provincie voelt zich niet geroepen omdat Kardinge een gemeentelijke accommodatie is. Men vindt dat het eerst aan gemeenten is om aan de realisatie van een nieuwe baan mee te betalen.

Ondertussen gooit de provincie niet de deur dicht. Men staat open voor nieuwe gesprekken met de gemeente waarbij men ook de provincie Drenthe bij deze gesprekken wil betrekken. In de gemeenteraad van Groningen wordt woensdag over het onderwerp gesproken. Vorige week overhandigden een groot deel van de gebruikers en vrienden van de ijsbaan een petitie aan de Groningse gemeenteraad waarbij er opgeroepen werd voor behoud.