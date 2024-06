ProRail geeft inkijkje in werkzaamheden Bad Nieuweschans: “Project met uitdagingen”

Foto Andor Heij. Station Weener

Al voor een periode van vijf maanden is station Bad Nieuweschans het eindpunt van de trein die uit Groningen vertrekt. Tot december is het treinverkeer richting Weener en Leer gestremd. Spoorbeheerder ProRail laat weten dat men de afgelopen maanden niet stil heeft gezeten.

Het oude spoor tussen Bad Nieuweschans en Leer is deels verwijderd en wordt opnieuw aangelegd. “Om de snelheid op het baanvak te verhogen van 100 naar 130 kilometer uur is de stabiliteit aangepakt”, laat ProRail weten. “Zo is er kleigrond afgegraven en is een speciale grondlaag aangebracht waarmee de onderbaan verstevigd wordt.” Deze werkzaamheden vinden plaats bij Bad Nieuweschans, bij Charlottenpolder en bij de Friesenbrücke. Ook worden onbeveiligde spoorwegovergangen opgeheven en worden bruggen vernieuwd.

Uitdagingen

Grootste uitdaging lijkt te zitten in het afstemmen van eisen en technieken. In Nederland is ProRail de spoorbeheerder. In Duitsland is dit DB Netz. De bedrijven hebben andere werkmethodes, verschillende organisatiestructuren en kennen andere spooreisen. Daarnaast is er ook verschil in techniek, zoals de treinbeveiliging. Tussen Groningen en Bad Nieuweschans wordt de beveiliging geregeld door ATB Nieuwe Generatie, in Duitsland wordt PZB gebruikt. Daarnaast is er verschil in het seinwezen. “De verschillende eisen en technieken stemmen we goed en secuur op elkaar af.”

Sneltrein rechtstreeks naar Bremen

Vanaf december is er weer treinverkeer mogelijk richting Leer. Dat zal ook het moment zijn dat er twee nieuwe stations worden geopend. Gedurende deze periode worden namelijk stations aangelegd in Bunde en Ihrhove. De werkzaamheden leveren straks een tijdwinst op van ongeveer twintig minuten. In december is nog niet alles klaar. Tussen 2024 en 2030 wordt de snelheid bij Kropswolde, Zuidbroek en Scheemda verhoogd. In Duitsland wordt in deze jaren dubbelspoor aangelegd tussen de Friesenbrücke en Ihrhove en krijgt station Leer een extra perron. Uiteindelijk moeten in 2030 sneltreinen vanuit Groningen in twee uur en elf minuten rechtstreeks naar Bremen rijden.

Bekijk hier onder de foto’s van de werkzaamheden: