Pro-Palestinamars door binnenstad: spandoeken en vlaggen op bordes van Stadhuis, liggend protest in Herestraat (update)

Op de Grote Markt in Groningen, voor het stadhuis, kwamen dinsdagmiddag enkele honderden actievoerders bij elkaar voor een pro-Palestijnse demonstratie. De actievoerders kwamen bijeen voor een protestmars door de binnenstad.

De actievoerders kwamen uit heel Noord-Nederland en verzamelden zich rond 15.00 uur op de Grote Markt. Een aantal actievoerders beklom de trappen van het stadhuis en hing spandoeken en vlaggen over de railing van het bordes. De actievoerders riepen de deelnemers aan het protest de afgelopen dagen op om lawaaiige instrumenten, witte shirts met rode vlekken en maskers mee te nemen. Een aantal van de actievoerders gaf daar gehoor aan.

De actie wordt gehouden omdat het tentenkamp op het Harmonieplein er vandaag precies een maand staat. De actievoerders richten zich tegen de Rijksuniversiteit Groningen, die volgens hen al haar banden met Israëlische instellingen moet verbreken. Ook roepen de actievoerders RUG-bestuursvoorzitter Jouke de Vries op om af te treden.

Nadat de actievoerders zich hadden verzameld op de Grote Markt, vertrok een protestmars door de Groninger binnenstad. Zwaaiend met vlaggen en met veel lawaai trok de stoet door het centrum van Groningen.

In de Herestraat speelden een aantal actievoerders voor ‘dood’, waardoor er flinke drukte ontstond in de winkelstraat. De politie was aanwezig om een oogje in het zeil te houden.