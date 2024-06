Pro-Palestina demonstranten bezetten gebouw van RUG aan Oude Boteringestraat: politie deelt klappen uit en gaat pand binnen (update)

Na een grotendeels vreedzame demonstratie van Pro-Palestina-activisten eerder op de woensdag heeft een deel van de actievoerders woensdagmiddag toch voor onrust gezorgd. De politie, die in de Butjesstraat de wapenstok gebruikte tegen actievoerders, wist niet te voorkomen dat een aantal actievoerders een gebouw van de Faculteit der Letteren aan de Oude Boteringestaat binnendrong.

Kort voor de bezetting van het pand vond al een kort opstootje plaats in de Butjesstraat, waar actievoerders ook probeerden een gebouw binnen te komen. De politie wist dit grotendeels te verhinderen, onder meer door de wapenstok in te zetten.

Een ander deel van de actievoerders verplaatste zich naar de Oude Boteringestraat. Via Instagram laten de actievoerders weten dat actievoerders dit gebouw hebben ‘overgenomen’. Agenten stonden voor de deur en hielden de wacht, om te voorkomen dat (meer) demonstranten naar binnen zouden gaan.

De actievoerders die het gebouw binnen drongen, hingen onder meer een lange banner uit het raam en staken rookpotten af in het pand. Kort na de bezetting ging een arrestatieteam in zware vesten de deur binnen. De politie was in groten getale aanwezig.

Met enig geweld werd een aantal demonstranten uit het gebouw gehaald. Daarbij raakte één van hen waarschijnlijk gewond. Ook buiten het pand was het onrustig, waar het gros van de enkele honderden actievoerders stond. Daar werd zeker één demonstrant gearresteerd.

In het Stadhuis was net een vergadering bezig van de gemeenteraad. Deze werd tijdelijk geschorst en burgemeester Koen Schuiling nam zijn vertrek voor overleg met de veiligheidsdriehoek (de burgemeester, de politie en het Openbaar Ministerie).

Volgens een woordvoerder van de burgemeester heeft de RUG laten weten dat het de ontruiming van het pand aan de Oude Boteringestraat heeft gevorderd. Die ontruiming moet nog gaan plaatsvinden. In het pand zijn nog steeds een aantal demonstranten aanwezig.