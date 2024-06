Prinses Alexia staat ingeschreven bij Rijksuniversiteit Groningen

Prinses Alexia in 2023 - Foto: Frank Ruiter voor de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD)

Prinses Alexia van Oranje staat ingeschreven bij de Rijksuniversiteit Groningen. DvhN duikelde een RUG-mailadres voor de prinses op in een database van de universiteit. De universiteit kan niet bevestigen of dat betekent dat de prinses ook daadwerkelijk in Groningen komt studeren.

Het mailadres voor de prinses zou onbedoeld in een database van de universiteit zijn blijven staan.

Een woordvoerder van de universiteit bevestigde dat de prinses zich bij de RUG heeft ingeschreven voor een studie, maar kan niet zeggen of ze ook daadwerkelijk in Groningen komt studeren.

Volgens de woordvoerder zou het kunnen dat de prinses zich heeft aangemeld bij meerdere universiteiten om haar opties open te houden. De Rijksvoorlichtingsdienst wil nog niet ingaan op de studiekeuze van prinses Alexia.