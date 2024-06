‘Prinses Alexia krijgt persoonlijk van ons een uitnodiging”

Het zijn waarschijnlijke de grootste fans van het koningshuis in Groningen: Albert en zijn man Pieter. Hun huis in Helpman hebben ze omgetoverd tot een heus museum: Oranjemuseum Groningen.

Albert neemt ons mee door zijn museum. “Dit is Koning Willem II, dit is Koning Willem III. Hier heb je de verzameling lepeltjes. Een statieportret van toen Wilhelmina Koningin was. Foto’s van de inhuldiging van Willem Alexander als koning. Het houdt maar niet op.

De liefde voor het koningshuis begon bij Albert op jonge leeftijd. “Ik had een oom en tante in Kornhorn. Daar lagen twee foto’s van Prins Bernard en Prinses Juliana. Ik kreeg Bernard, mijn neef Juliana. Ik was zo blij met Prins Bernard dus ik hing hem op in mijn kamer. Ik denk dat mensen dat nu niet zo snel meer zouden doen,” lacht Albert. “Later logeerde ik eens bij mijn neef. Ik vroeg wat hij met Juliana had gedaan. ‘Nou je mag ‘m wel meenemen,’ zei mijn neef. Nou dan heb je dus een koppel!” Het bleek het begin van een eindeloze verzameling aan spullen rond het koningshuis.

Het was aanvankelijk helemaal niet de bedoeling dat de verzameling uit zou lopen op een museum, vertelt Pieter: “Nee niet echt! Je begint met een bekertje en een bordje en een dingetje, en er komen steeds meer gekke dingen bij. Op een gegeven moment is het zo ver gegroeid toen dachten we: ‘We maken er een museum van.”

Albert en Pieter hebben nog één grote wens: dat het museum nog officieel wordt geopend door iemand van het koningshuis. En ze weten al wel wie dat moet worden: “Dat wordt waarschijnlijk prinses Alexia, want die gaat hier in de stad studeren, volgens de laatste geruchten. Dat vinden we geweldig. We komen er vast wel achter in welk studentenhuis ze komt te wonen, en dan krijgt ze persoonlijk van ons een uitnodiging,” besluit Albert.