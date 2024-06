Pride Photo strijkt met openluchttentoonstelling neer rond Der Aa-kerk

Foto: Rieks Oijnhausen

Rond de Der Aa-kerk is vanaf dit weekend Pride Photo te zien. De tentoonstelling bestaat uit tien panelen met daarop foto’s en verhalen.

Eerder dit jaar hadden mensen van over de hele wereld de mogelijkheid om foto’s in te zenden. Een jury selecteerde twee winnaars. “Er zijn ruim 9.100 inzendingen binnengekomen”, laat de organisatie weten. Het werk Invisible van Alexis heeft gewonnen in de categorie Single Image. In de categorie Series won de Australische fotograaf Julie Sundberg met I Remember Everything.” De tentoonstelling van dit jaar is een visuele liefdesbrief aan de veerkracht van queer mensen. “Het is een verzameling beelden die een blik werpen op de werelden van queer levens, lichamen, identiteiten en verhalen van over de hele wereld.”

De Pride Photo Tentoonstelling is tot 5 juli te zien. Daarna zal de expositie door het land gaan reizen, waarbij het onder andere Amsterdam en Rotterdam aandoet. De tentoonstelling maakt deel uit van het programma van Roze Zaterdag dat volgende week in Groningen plaatsvindt. De expositie wordt vanaf komende vrijdag uitgebreid met de tentoonstelling Gender, Pride and Prejudice – A Love Letter to Queer Resilience die te zien zal zijn in de Noorderlicht Studio.