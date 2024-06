Praktijk en theorie botsen in raadszaal bij parkeervisie Project Q

Hoeveel parkeerplekken moeten er gerealiseerd worden bij project Q? De coalitie vindt samen met D66 en Student & Stad het aantal parkeerplekken voldoende, de andere partijen vinden dat het er te weinig worden.

Project Q moet de komende jaren verrijzen aan de Van Ketwich Verschuurlaan. Het appartementencomplex is bedoeld voor minder mobiele senioren en zal gaan bestaan uit 138 appartementen. Op het terrein van het complex worden 115 parkeerplekken gerealiseerd. Alle partijen zijn het er over eens dat het belangrijk is dat er juist voor deze doelgroep woonruimte gerealiseerd gaat worden. Maar het loopt spaak op het aantal parkeerplekken. De meerderheid in de raad vindt de plannen prima. Andere partijen vinden het te weinig en zijn bang dat de gemeente dezelfde fouten maakt als bij eerdere projecten.

Rik Heiner (VVD): “Om een waterbedeffect te voorkomen moet je op deze plek het aantal parkeerplekken uitbreiden”

De VVD is één van de partijen die vindt dat er meer parkeerplekken moeten komen. Rik Heiner: “Dit gebouw bevindt zich op de grens van De Wijert-Noord, waar betaald parkeren geldt en De Wijert-Zuid. Om een waterbedeffect te voorkomen, waarbij er overlast in De Wijert-Zuid gaat ontstaan, is het goed om op deze plek het aantal parkeerplekken uit te breiden. Dan heb je uiteindelijk ook geen betaald parkeren in De Wijert-Zuid nodig.” In het plan dat op tafel ligt wordt ook gesproken over deelauto’s: “We hebben het over een doelgroep die minder goed met moderne technieken overweg kan. Juist ouderen hebben ook minder vaak een smartphone. Daarom lijken ons meer parkeerplekken een goede oplossing.”

Jurrie Huisman (SP): “Ik wil de VVD vragen te stoppen met dit frame”

Jurrie Huisman is raadslid voor de SP. Hij is teleurgesteld in de woorden van de VVD: “Ik hoop later dit jaar 72 jaar te worden. Ik ben één van die ouderen. Maar ik behoor wel tot een groep die volop in het leven staat en die heel goed met een smartphone overweg kan. Als je 75 jaar bent moet je medisch gekeurd worden om je rijbewijs te kunnen verlengen. Vanaf die leeftijd neemt het aantal auto’s in huishoudens af. Dat geven de cijfers gewoon aan. Maar ik zou de VVD willen vragen om te stoppen met het frame dat ouderen digitaal niet vaardig zijn.” Heiner: “Wat ik zeg is niet vervelend bedoeld. Maar de cijfers geven aan dat veel ouderen niet goed overweg kunnen, of huiverig zijn, voor nieuwe ontwikkelingen.”

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “De functie van een flat verandert nogal eens”

De VVD staat niet alleen. Ook Stadspartij 100% voor Groningen, CDA en Partij voor het Noorden maken zich zorgen over het aantal parkeerplekken. Amrut Sijbolts: “Als we de Woldring-locatie erbij pakken dan zijn we als raad diverse keren gewaarschuwd dat er daar te weinig parkeerplekken kwamen. Dat is in de wind geslagen. En nu mogen we daar de problemen oplossen terwijl het niet op te lossen is.” Leendert van der Laan vult aan: “Deze bewoners parkeren nu massaal in Vinkhuizen waardoor daar problemen ontstaan. Wij zijn niet tegen Project Q. We zijn ook niet tegen hoogbouw. Maar wat je in de stad ziet is dat de functie van een flat nogal eens verandert. Seniorenflats worden ineens flats voor iedereen. Als dat bij project Q gebeurt dan heb je direct een probleem. En dit gebeurt hè? Nijestee tovert seniorenflats om tot brede flats. Dat doen ze gewoon zonder overleg. Daarvoor gaan ze niet kopjes koffie drinken met wijkverenigingen.”

“Praktijk versus theorie. Ik werk vanuit de praktijk”

Daar reageert Elte Hillekens van GroenLinks op. Het raadslid wil weten waar de Partij van het Noorden zich op baseert dat het niet voldoende parkeerplekken zijn. Van der Laan: “Ik woon zelf in een appartementencomplex. En op basis van mijn eigen bevinden zie ik dat het niet genoeg is. Er zijn huishoudens waar wel twee auto’s aanwezig zijn.” Hillekens: “Maar dat blijkt niet uit de statistieken.” Ook Rico Tjepkema van de PvdA houdt zich liever aan de berekeningen. Van der Laan: “Dit is praktijk versus theorie. We bekijken dit vanuit de praktijk.”

Elte Hillekens (GroenLinks): “Er is zelfs een stok achter de deur”

Het grootste deel van de partijen in de raad is echter tevreden met de plannen. Hillekens: “De doelgroep waar we voor gaan bouwen heeft de woonruimte ontzettend nodig. Ik zie geen problemen met parkeren. We hebben zelfs een stok achter de deur voor als het mis gaat.” Hillekens doelt daarbij op een clausule dat als er toch meer parkeerplekken nodig mochten zijn, dat deze in de toekomst op het eigen terrein gerealiseerd kunnen worden. “Mocht dit gebeuren. Zouden we deze plekken dan ook overdekt kunnen maken zodat op het dak sedum-gras kan groeien?” Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen verwacht dat de extra plekken niet nodig zijn. Hij geeft aan dat er bij dit project al veel van de ontwikkelaar gevraagd wordt en dat aanpassingen ook tot extra kosten zullen leiden.”

Justin Uitendaal (Student & Stad): “Bewoners die hier komen weten weten waar ze voor tekenen”

Ook Tom Rustebiel van D66 is tevreden. “Dit gebouw komt op een hele geschikte plaats. Het is goed bereikbaar en er zijn op deze locatie goede ov-verbindingen beschikbaar. Het aantal parkeerplekken dat gerealiseerd gaat worden is op basis van het gemiddelde autobezit van deze doelgroep. Dat is het beste wat je kunt doen. Geeft dat een honderd procent garantie? Nee. Maar hier ligt een goede afgewogen beslissing.” Justin Uitendaal van Student & Stad: “Het parkeren wordt op het eigen terrein opgelost. Mijn partij twijfelt niet aan de berekeningen. De bewoners die hier komen wonen weten ook waar ze voor tekenen. Wij zien geen reden om de norm uit te breiden. Door dit ook niet te doen blijft er ook meer ruimte voor groen. En als de functie gaat veranderen, zoals Partij voor het Noorden aangeeft: we kunnen er altijd een studentenflat van maken. Studenten gebruiken ook niet zoveel auto’s.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “We zitten te springen om appartementen voor ouderen”

Wethouder Van Niejenhuis geeft aan dat Project Q een plan is waarvan de gemeente al heel lang wil dat het gerealiseerd gaat worden: “We zitten te springen om appartementen voor ouderen. En het zijn niet alleen appartementen maar in de plannen zitten er ook voorzieningen die hier van waarde zijn: een fysio en bijvoorbeeld een buurtrestaurant.” De wethouder lijkt zich ogenschijnlijk ook wat te irriteren aan de geluiden van de oppositiepartijen: “De doelgroep voor Project Q kan niet gewijzigd worden. De bestemming van dit gebouw is in de statuten vastgelegd. Daarnaast creëren we in dit plan een stok achter de deur. Mocht er behoefte zijn aan meer parkeerplekken dan kunnen die op het terrein gerealiseerd worden. Dat is een waterdichte oplossing.”

Stadspartij kondigt motie aan

Bij de waterdichte oplossing geeft Van Niejenhuis aan dat het College leert van eerdere projecten hoewel de wethouder de vergelijking met andere projecten niet helemaal op zijn plaats vindt. Toch zijn niet alle partijen tevreden met de uitleg van de wethouder. Stadspartij 100% voor Groningen overweegt om een motie in te dienen waarbij de raad de ontwikkeling van Project Q naar zich toe trekt. Dit kan alleen wanneer er daar een meerderheid voor is te vinden. Die lijkt er op dit moment niet te zijn.