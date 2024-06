Portugees Nuno Marques maakt selectie Lycurgus compleet

Volleyballer Nuno Marques is voor Lycurgus de laatste aanwinst voor komend seizoen. De 21-jarige Portugese passer-loper tekent voor twee seizoenen.

Met het aantrekken van deze Portugese international heeft Nova Tech Lycurgus de selectie van dertien spelers voor komend seizoen rond. Marques komt over van topclub Benfica. Hij is voor zover bekend de eerste Portugees die in Nederland op het hoogste niveau komt spelen.

Marques is volgende maand al in Nederland te zien. Hij speelt dan met het team van Portugal onder 22 jaar om het Europees kampioenschap, dat wordt afgewerkt in Groningen en Apeldoorn. Portugal speelt alle wedstrijden in Apeldoorn.

‘Mijn loopbaan kan me een boost geven door in het buitenland te gaan spelen,” zegt Marques. “Meerdere clubs in Europa hadden belangstelling, maar de keuze viel om meerdere redenen positief uit voor Nova Tech Lycurgus. ‘Ze hebben me alles over de plannen verteld en ik hou van het project en ik merk tot nu toe dat iedereen binnen de club zijn best doet voor de ploeg. Dat vind ik belangrijk. En er is een goeie coach.”

De selectie van Lycurgus voor komend seizoen is nu compleet. Vier van de dertien spelers komen uit het buitenland.