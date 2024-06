Politiek baalt van regels rond EK-schermen: “Ooit wilden we de meest bruisende stad van het land zijn”

Foto Andor Heij. Cortinghlaan in oranje sfeer.

Het is een merkwaardig gezicht: doeken voor de terrassen in de Poelestraat, waardoor je vanaf de straat geen glimp op kunt vangen van de EK-wedstrijden die op schermen op de terrassen te zien zijn. Verschillende politieke fracties balen van de situatie.

“Het beeld is echt te triest voor woorden”, vertelt fractievoorzitter Jalt de Haan van het CDA. “Als je het hebt over de mooiste EK-herinneringen, dan zijn dat dagen dat pleinen vol staan en er in kroegen samen genoten wordt van de belangrijkste bijzaak in het leven. Dit is niet wat je als Stad zou moeten willen uitstralen.”

Scherm niet groter dan 55 inch

In Duitsland is vrijdagavond het EK-voetbal begonnen. Zondagmiddag speelt het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd. Eerder heeft het gemeentebestuur al laten weten dat hoe ver Nederland ook komt, er geen schermen in de stad geplaatst zullen worden. Op terrassen van horecagelegenheden mogen de wedstrijden wel vertoond worden, maar daar gelden regels voor omdat men het niet wil laten verworden tot een evenement. Zo mag een televisiescherm niet groter zijn dan 55 inch en mag deze vanaf de straat niet zichtbaar zijn. Dat er streng gehandhaafd wordt, merkte de uitbater van De Negende Cirkel vrijdagavond. Terwijl een aantal mensen naar de openingswedstrijd zaten te kijken kwam handhavers langs om aan te geven dat de wedstrijd vanaf straat zichtbaar was. Dit resulteerde in het ophangen van rode doeken.

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Het mag niet te leuk zijn”

Ietje Jacobs-Setz is fractievoorzitter van de VVD: “Hoe bekrompen wil je het hebben? Wij willen graag de bruisende hoofdstad van Noord-Nederland zijn. Maar ondertussen mag er op een terras alleen een televisie staan die kleiner is dan die de gemiddelde Nederlander thuis heeft hangen en oh wee als dit vanaf straat te zien is. Het mag niet te leuk en te gezellig zijn in onze gemeente.”

Tom Rustebiel (D66): “Als je teveel plezier in je leven hebt komt de gemeente bij je langs”

Tom Rustebiel van D66 verwoordt het op zijn manier: “Als je teveel plezier in je leven hebt, dan komt de gemeente bij je langs met regelzucht en verboden. Dit is opnieuw een voorbeeld van de donkere wolken die boven de stad hangen terwijl we ooit eens de meest bruisende stad van Nederland wilden zijn.” Volgens raadslid Niels Hilboesen van Stadspartij 100% voor Groningen is het belangrijk dat er gesprekken gevoerd gaan worden. Hilboesen begrijpt dat regels nodig zijn, maar ondertussen vindt hij het ook belangrijk dat Groningen die bruisende stad kan zijn waar ondernemers graag iets willen organiseren. “Hoe ga je daar een middenweg in vinden? En daar moeten we het over hebben: het opstellen van visie waarmee we dat helder op papier zetten.”

Niels Hilboesen: “Wat als Donar volgend seizoen kampioen wordt?”

Het raadslid van de Stadspartij vind het ook belangrijk om daarbij verder te kijken dan alleen het EK. “Wat als FC Groningen volgend seizoen een prachtig resultaat neerzet en de beker wint? Moet dan het feestje weer gevierd worden in de Euroborg? Wat als Donar of Lycurgus landskampioen worden? Daar moet je in voorzien. En ik geloof ook heel sterk dat het mooie effecten teweeg kan brengen. Als kinderen zien hoe een sport gevierd en beleefd wordt op de Grote Markt, dan kan dat een aanzuigende werking hebben; dat zij zelf ook actief worden om te gaan sporten. Dat zou toch een mooi doel zijn?”