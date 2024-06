Politie start zoektocht na beroving in Vinkhuizen (update)

Foto: 112 Groningen

Een aantal politie-eenheden is woensdagavond een zoekactie gestart in de wijk Vinkhuizen en de omliggende wijken, na een beroving aan de Robijnstraat.

De vermeende beroving vond rond 20.00 uur plaats. Onder welke omstandigheden de beroving plaatsvond is (nog) niet bekend. Volgens aanwezigen zou in ieder geval een rugzak en een telefoon zijn ontvreemd.

De politie startte een zoekactie naar de daders, die in ieder geval enig resultaat opleverde achter één van de flats aan de Aquamarijnstraat. Daar werd, in de bosjes achter de flat, een deel van de buit teruggevonden. Een paar meter verderop werden twee mannen aangehouden. De scooter waar de twee mannen op reden overleefde de aanhouding niet zonder kleerscheuren en bleef beschadigd achter in de bosjes.

Enige tijd later lijkt het erop dat de aanhoudingen voor niks zijn geweest. De mannen werden ontdaan van hun handboeien en weer vrijgelaten.