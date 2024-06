Politie zoekt naar getuigen van overlastgevende motor- en scooterrijders

Foto via Politie.nl

De politie is op zoek naar wijkbewoners die meer weten over verschillende bestuurders van crossmotoren en scooterrijders die voor overlast zorgen. “Zij scheuren met hoge snelheid door de straten door de hele Stad, maken veel lawaai en halen de gekste capriolen uit”, schrijft Politie Noord Nederland op haar Instagram-account.

De motoren en scooterrijders zorgen voor behoorlijk wat overlast in de Groningse wijken. De politie zegt verschillende meldingen te hebben binnen gekregen in de afgelopen weken. Op basis daarvan zijn drie crossmotoren in beslag genomen, maar daarmee is het nog niet opgelost.

Als bestuurders, vaak jongeren, de politie zien, slaan ze veelal op de vlucht. “De achtervolging die dan ontstaat, gaat met hoge snelheid”, zegt teamchef Sipke Land. “Deze bestuurders nemen grote en onverantwoorde risico’s. Zij veroorzaken gevaar voor andere deelnemers in het verkeer.” Daarnaast gebeurt dit crossen veelal zonder kenteken of rijbewijs en met een provocerende houding.

De politie zegt er alles aan te doen om de eigenaren van deze crossmotoren en scooters te achterhalen en deze vorm van overlast aan te pakken. Daarvoor vragen ze de hulp van Stadjers. “Heb je informatie over de verantwoordelijken van deze overlast en weet je waar (een garagebox of schuur) deze voertuigen gestald worden? Bel dan naar de politie op 0900-8844 of naar Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Ook het meldformulier van de gemeente Groningen is een optie. Ook het melden naar de gemeente kan anoniem.”