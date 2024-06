Politie waarschuwt opnieuw voor oplichters die zich voordoen als agent

Foto via Politie.nl

De politie Noord-Nederland waarschuwt zondag opnieuw voor oplichters die zich voordoen als agent. Volgens de politie hebben zich de afgelopen periode verschillende situaties in de noordelijke provincies voorgedaan waarbij oplichters zich als agent presenteren. Vorige maand werd hier ook al voor gewaarschuwd.

“Bij deze situaties gebruiken de oplichters de naam van de wijkagent die bij jou actief is”, meldt de politie. “Op deze manier weten ze mensen met babbeltrucs te overtuigen om waardevolle spullen en spaargeld af te geven.” De politie waarschuwt voor deze manier van oplichting: “Wij vragen je nooit om spullen of geld af te gaan geven zodat dit ‘veiliggesteld’ kan worden. Wonen er bij jou in de buurt oudere mensen dan adviseren wij ook om hen te waarschuwen voor deze babbeltrucs.”

Afgelopen vrijdag werden er op de A7 bij Frieschepalen twee verdachten aangehouden. Zij bleken in bezit te zijn van sieraden en geld die naar alle waarschijnlijkheid eerder op de dag buit zijn gemaakt in de gemeente Het Hogeland waar het duo zich uitgegeven heeft voor nepagent. Volgens de politie hebben zich de afgelopen periode ook situaties voorgedaan in Haren, Ten Boer, Wolvega en Hoogeveen.