Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft deze woensdag in een woning in het centrum van de stad een grote hoeveelheid verdovende middelen aangetroffen.

De middelen zijn in beslag genomen. Het is niet bekend of er verdachten zijn aangehouden. Ook is de naam van de bewuste straat en het soort verdovende middelen onbekend.