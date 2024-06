Politie in actie vanwege zwaan bij het spoor: “Op ons verzoek is het dier weggevlogen”

Politieagenten moesten zondagmiddag in actie komen bij Hoogkerk vanwege een zwaan die zich bij het spoor ophield. Dat meldt de politie op sociale media.

“Het dier zat heel dicht bij het spoor”, schrijft de politie. “Het dier verplaatste zich ook langs het spoor en dit leverde gevaarlijke situaties op vanwege de treinen die voorbij reden. Uiteindelijk troffen we het dier aan ter hoogte van de Johan van Zwedenlaan. We zijn het gesprek met het dier aangegaan en we hebben vriendelijk verzocht aan de zwaan om naar een veiligere plek te gaan. De zwaan begreep dit en is daarop weggevlogen.”

Machinisten op het baanvak tussen Groningen en Zuidhorn kregen enige tijd de opdracht om rekening te houden met de situatie. Tot grote vertragingen leidde dit echter niet.