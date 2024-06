Politie houdt verdachte (33) aan voor drugsafvaldumpingen in Groningen

Foto: 112Groningen

De politie heeft maandag een 33-jarige man uit het Noord-Hollandse Wormer aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij drugsafvaldumpingen in de provincie. Eén van deze dumpingen vond half december plaats aan de Euvelgunnerweg in Groningen.

De eerste dumping vond plaats op 14 december aan de Smedemaweg in Huizinge, waar rond de honderd jerrycans werden aangetroffen. Een dag later, op vrijdagochtend 15 december, werden nog eens ongeveer honderd jerrycans met drugsafval aangetroffen bij de Euvelgunnerweg in Groningen. Later die ochtend werden nog eens rond de honderd jerrycans en ander afval aangetroffen bij de N46 ter hoogte van Middelstum.

De politie en het OM startten direct een onderzoek naar de herkomst van het afval en mogelijke verdachten. Dit onderzoek heeft geleid tot de aanhouding van de 33-jarige man uit Wormer. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

De politie is nog steeds op zoek naar aanvullende informatie of tips. Wie meer weet over deze zaak, kan dat aan de politie laten weten via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.