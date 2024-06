Politie controleert scooters en fatbikes met rollerbank op de Hereweg

Controle met rollerbank op de Hereweg. Foto: Patrick Wind 112Groningen.nl

De politie hield donderdagmiddag controles op fatbikes en scooters met een rollerbank op de Hereweg. Dat meldt 112Groningen.

Er werden bij de controles diverse bekeuringen uitgeschreven. Een van de fatbikes die getest werd, was uitgerust met een motor met een vermogen van 2000 Watt. In Nederland mag een elektromotor van een fatbike niet meer vermogen hebben dan 250 Watt.

Politie-eenheden in heel Nederland hebben nu een rollerbank tot hun beschikking om te controleren of de elektrische trapondersteuning ook daadwerkelijk stopt bij de toegestane 25 kilometer per uur.

Een boete voor elektrische ondersteuning die werkt boven een snelheid van 25 kilometer per uur is 290 euro. De komende periode gaat de politie vaker controleren in de stad.