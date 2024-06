Persoon gewond bij verkeersongeluk Emmasingel, één persoon aangehouden

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk zondagochtend op de Emmasingel is een persoon gewond geraakt. Eén persoon werd aangehouden. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 08.00 uur op de kruising met de Stationsweg. “Het gaat om een forse aanrijding waarbij de automobilisten van twee voertuigen op elkaar gebotst zijn”, vertelt Wind. “Daarbij is er veel schade ontstaan. Eén voertuig is tot stilstand gekomen tegen een gebouw, het andere voertuig is aan de andere kant van de straat tegen de leuning van de brug gebotst. Eén persoon raakte gewond. Deze is door ambulancepersoneel behandeld. Daarna is het slachtoffer met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

Volgens de nieuwsfotograaf werd er korte tijd later een persoon aangehouden. Deze persoon wilde weglopen van de plaats van het ongeluk. Een politiewoordvoerder meldt dat het gaat om een 23-jarige man uit Assen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Beide voertuigen zijn weggesleept door een bergingsbedrijf.