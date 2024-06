Paul Matthijs wordt assistent-trainer bij ACV uit tweede divisie

Foto Andor Heij: Paul Matthijs. Trainer Be Quick 2023-2024

Paul Matthijs wordt volgend seizoen assistent-trainer bij tweede divisionist ACV. Dat meldt de club uit Assen.

Matthijs was afgelopen seizoen trainer van vierde divisionist Be Quick 1887, dat degradeerde naar de eerste klasse. Matthijs vertrok na een jaar bij Be Quick, omdat hij geen garanties kreeg over de kracht van de selectie voor volgend seizoen.

Paul Matthijs was daarvoor enkele jaren jeugdtrainer bij FC Groningen. Hij was als speler actief bij onder meer FC Groningen, AZ en Veendam.

De nieuwe trainer van ACV, Robin Witte, wordt niet alleen geassisteerd door Matthijs, maar ook door Bas Veldman. Veldman was vier jaar trainer van GVAV Rapiditas en ging na een jaar GOMOS naar ACV.