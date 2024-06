Parkeerbeleid in de gemeente gaat op de schop: “Mes snijdt aan meerdere kanten als we parkeren sturen”

Foto: Joris van Tweel

Het parkeerbeleid in de gemeente gaat flink op de schop. Komende week debatteert de raad over een plan van wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer dat als doel heeft om de publieke ruimte te herwinnen.

In de podcast Grote Markt 1 van OOG Tv wordt op dit onderwerp vooruitgeblikt met raadsleden Benni Leemhuis van GroenLinks en Rik Heiner van de VVD. Beide politici zien positieve punten in de plannen. Maar over het algemeen is de VVD kritisch, waarbij woorden als ‘melkkoe’ en ‘Diepenring-elite’ worden gebruikt. GroenLinks ziet vooral kansen om straten veiliger, groener en prettiger te maken.

Parkeermaatregelen

Het plan van wethouder Broeksma bestaat uit ongeveer vijftien punten. Eén van de onderdelen is dat er voor een tarief van 25 euro een bezoekersvergunning gekocht kan worden, waarbij tot honderd uur geparkeerd mag worden. Voor extra uren geldt een bijkooptarief van vijftig cent per uur tot een maximum van achthonderd uur per jaar. Bij mantelzorgers liggen deze aantallen hoger, tot duizend uur per jaar. Het kortparkeertarief in gebieden in de tweede zone wordt verhoogd van 2,70 naar 4,50 euro. Wijkcentrumzones worden ingevoerd bij de winkelcentra Helperplein, Selwerd, Van Lenneplaan, Overwinningsplein en dorpscentrum Haren. Daarnaast worden de tarieven van de tweede bewonersvergunning in de tweede en derde parkeerzone verhoogd. De plannen moeten op 1 januari volgend jaar in gaan.

Rik Heiner (VVD): “Als je voor het oppassen je kinderen bezoekt ben je zo door de uren heen”

Heiner: “Als ik positief mag beginnen. De bezoekersuren op jaarsaldo vind ik best een goed idee. Maar in de plannen worden Hoornse Meer, bedrijventerrein Oosterhoogebrug, het Stadspark en de Wijert-Zuid toegevoegd aan de nieuwe vierde parkeerzone. In een wijk als Hoornse Meer pakt dat niet positief uit. Als je als ouders wilt oppassen op je kleinkinderen dan ben je zo door die uren heen. Net als in de Oosterpoortwijk, waar je nog maar een vergunning krijgt voor één auto. Zorgelijk als je voor je werk toch twee auto’s nodig hebt omdat alternatieven als het openbaar vervoer niet toereikend zijn.”

Benni Leemhuis (GroenLinks): “Het wordt overzichtelijker en makkelijker”

Leemhuis begrijpt waar Heiner naar toe wil: “Ieder beleid heeft grensvlakken, waarbij voor individuele gevallen vervelende uitwerkingen zijn. Daar moeten we goed naar kijken. Het algemene beeld is dat het er enorm op vooruit zal gaan. Het wordt overzichtelijker en makkelijker. Vooral voor bezoekers wordt het prettiger. Door ook te gaan sturen kunnen we werken aan meer groen, bankjes en kan er gespeeld worden op straat. En vergeet ook niet dat we een enorme opgave voor ons hebben liggen met betrekking tot de klimaatverandering. Het mes snijdt aan meerdere kanten als we parkeren sturen. Daarnaast wordt het met betaald parkeren ook veiliger in de straten. Het aantal auto’s dat door de straten scheurt zal afnemen.”

Rik Heiner: “Oplossing is niet minder maar meer parkeerplekken”

De VVD denkt daar anders over. Heiner: “Als er in bepaalde wijken nu een hoge parkeerdruk is, is de oplossing niet minder parkeerplekken maar juist parkeerplekken. Juist op de overgangsplekken zou daar rekening mee gehouden kunnen worden. Neem een Project Q in De Wijert. Daar gaat gewerkt worden met een heel lage parkeernorm, waardoor je de problemen vergroot.” In de nieuwe wijk Suikerzijde worden auto’s niet op straat geparkeerd, maar komen er parkeerhubs. Heiner: “Dat is op zich geen slecht idee. Maar hoeveel ga je daar voor betalen? Als autobezitter betaal je al wegenbelasting. Als je dan dubbel moet gaan betalen, dan vinden wij dat een melkkoe.”

De volledige podcast beluister je hieronder. De commissievergadering over het parkeren vindt woensdag plaats. Naar alle waarschijnlijk wordt het in juli in de raadsvergadering behandeld: