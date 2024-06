Overleden kroegbaas Arend Roggen krijgt dinsdag erehaag bij afscheid uit zijn geliefde Oosterpoortbuurt

Bloemen bij café Boone. Foto: ingezonden

Kroegbaas Arend Roggen van café Boone aan de Meeuwerderweg krijgt dinsdag bij zijn afscheid uit de Oosterpoortbuurt een erehaag. Roggen overleed afgelopen vrijdag op 62-jarige leeftijd na een kort ziekbed.

“We willen hem op een mooie manier de laatste eer bewijzen”, laat een woordvoerder weten. “Dinsdag wordt hij overgebracht van zijn huis naar crematorium Ommeland en Stad in Eelderwolde. Tijdens deze rit wordt de Meeuwerderweg aangedaan. De bedoeling is dat dit plaats gaat vinden tussen 12.30 en 13.00 uur waarbij men even stil zal blijven staan bij het café. Daarna rijdt men naar de Albertstraat waar Roggen ter wereld is gekomen. Ook daar zal even halt worden gehouden.”

Erehaag

De bedoeling is dat er bij dit afscheid een grote erehaag zal zijn. “De winkeliersvereniging, vrienden en supportersvereniging Z-side hebben inmiddels hun medewerking toegezegd. Zij zullen langs de route staan en gaan onder andere met fakkels afscheid nemen van hun geliefde kroegbaas. Via dit artikel nodigen we iedereen uit, die Roggen gekend heeft en afscheid wil nemen, om hier bij aanwezig te zijn.”

Keeper bij Blauw Geel

Roggen werd ongeveer 24 jaar geleden kastelein van café Boone. Met de naam van het café eerde hij zijn vader die de bijnaam ‘Boone’ had. “Mijn vader heette eigenlijk Berend, maar omdat hij uit een grote familie kwam, had iedereen een bijnaam. Ik was zeven jaar oud toen hij overleed. Toen ik kroegbaas werd, besloot ik om het café naar hem te vernoemen”, liet Roggen eerder weten. Dat Roggen kroegbaas zou worden lag aanvankelijk niet in de lijn der verwachting. Op jonge leeftijd begon hij met voetbal waar hij zijn leven lang verknocht aan zou blijven. Tot zijn 42ste speelde hij in het eerste elftal van Blauw Geel waarbij hij nooit een gele- of rode kaart op zijn naam zette. Volgens eigen zeggen waren er mogelijkheden om hogerop te komen maar bleef hij Blauw Geel trouw, ook omdat hij niet te koop was. In eerdere interviews heeft Roggen laten weten dat het hele amateurvoetbal kapot gaat aan geld.

Buurtcafé waar iedereen welkom was

In café Boone is het voetbal nooit ver weggeweest. Tijdens wedstrijddagen van de FC stroomde het café voor de wedstrijd vol om er een biertje te drinken waarna men met zijn allen richting het stadion ging. Op andere dagen was Boone een buurtcafé waar iedereen welkom was. Dat Roggen ook liefhebber was van andere sporten bleek met het organiseren van de jaarlijkse ‘Oom Wiepie Visser-bokaal’. Bij deze viswedstrijd was het de bedoeling dat deelnemers zoveel mogelijk vis vingen in de Diepen. De wedstrijd werd vorig jaar voor het laatst gehouden.

De uitvaart van Roggen vindt donderdag om 10.00 uur plaats. De uitvaart is openbaar.