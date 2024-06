Oudste NS Koploper doet Groningen vrijdag voor de laatste keer aan

De ICM-4011 bij Assel op de Veluwe. Foto: Jan Derk Remmers - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72923353

De oudste nog rijvaardige NS Koploper doet Groningen vrijdag voor de laatste keer aan. Het treinstel vertrekt op die dag vanuit Groningen naar het Spoorwegmuseum in Utrecht waar het treinstel officieel overgedragen zal worden. Dat is maandag bekendgemaakt.

Treinstel 4011 kwam in december 1983 op het Nederlandse spoor te rijden. Daarmee was het niet de eerste Koploper. In de jaren zeventig zijn er zeven prototypes gebouwd die door de NS gebruikt werden om ervaring op te doen. Problemen waar men tegen aan liep werden meegenomen in het definitieve ontwerp waarbij de 4011 de eerste officiële Koploper was. Door de jaren heen zijn de treinen beeldbepalend geworden op het Nederlandse spoor. Opvallendste kenmerk was de doorloopkop. Deze constructie maakte het mogelijk dat reizigers, conducteurs en cateringpersoneel tijdens het rijden van treinstel konden wisselen. Het afschaffen van de catering en de storingsgevoeligheid van de doorloopkop waren redenen dat er vanaf 2005 niet meer van de mogelijkheid gebruik kon worden gemaakt. Later, bij een grote revisie, werd de mogelijkheid zelfs uit de treinen verwijderd.

Onnen

De NS kondigde aan dat de 4011 op 3 mei voor het laatst ingezet zou worden in de actieve reizigersdienst. Op die dag vond er een afscheidsrit plaats. Door de aanschaf van nieuw intercitymaterieel zal de Koploper langzaam maar zeker van het spoor verdwijnen, waarbij inmiddels de eerste serie is uitgerangeerd en ook al deels gesloopt is. Lang was onduidelijk wat er met het treinstel zou gebeuren. Onlangs maakte het Spoorwegmuseum in Utrecht bekend dat de trein in de collectie wordt opgenomen. De Koploper staat op dit moment op de onderhoudswerkplaats in Onnen waar het wordt voorbereid op haar oude dag.

Vertrek vanaf Hoofdstation

De overdracht vindt vrijdag plaats. In de vroege ochtend rijdt het treinstel eerst naar Groningen. Om 09.00 uur vertrekt de trein vanaf het Hoofdstation naar Zwolle. Via Amersfoort en Bilthoven wordt om 11.20 uur de aankomst verwacht op Utrecht Maliebaan. Het Spoorwegmuseum laat weten dat er gedurende deze rit niet meegereden kan worden. In Utrecht is het de hele dag mogelijk om de trein de bekijken. Daarna wordt het treinstel aan de kant gezet waarbij het de verwachting is dat er vanaf september weer in de trein gekeken kan worden.