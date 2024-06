Oud GVAV-trainer Dennis van den Driessche naar WKE’16

Foto Andor Heij. Dennis van den Driessche.

Oud GVAV-trainer Dennis van den Driessche wordt volgend seizoen trainer van WKE’16 uit Emmen. Hij volgt Bjorn Zwikker op, die naar Hoogeveen gaat.



De 39-jarige Van den Driessche leverde twee weken geleden zijn doorlopende contract met GVAV Rapiditas in, omdat er veel onduidelijkheid was over de selectie van volgend seizoen. Dertien spelers vertrokken of stopten. Hij stond nog wel aan het roer bij de laatste nacompetitiewedstrijd van GVAV, die verloren werd van Stiens. De Groningers degradeerden daardoor naar de tweede klasse.

“Er hadden al twee clubs gebeld, maar die heb ik afgewezen, omdat ik met mijn vrouw had afgesproken een jaar een sabbatical te nemen”, aldus Van den Driessche. “Maar toen WKE belde zei ze: Dat ga je doen”.

Mooie tijd

“Ik had daar als speler van WKE een hele mooie tijd”, verklaart Van den Driessche. “Ik heb twee gesprekken met WKE gehad en en dat klikte, dus hebben we de krabbel gezet”. Van den Driessche tekende voor één jaar.

De kans bestaat dat Van den Driessche komend seizoen zijn oude ploeg GVAV tegen komt, want ook WKE degradeerde in de nacompetitie naar de tweede klasse. GVAV heeft nog geen nieuwe trainer.