Oranje Nassau blijft eersteklasser na nederlaag tegen FC Aalsmeer

Foto Andor Heij. Oranje Nassau - FC Aalsmeer.

Oranje Nassau speelt volgend seizoen opnieuw in de eerste klasse. De eerste nacompetitie wedstrijd voor promotie naar de vierde divisie werd zaterdag thuis met 3-2 verloren van FC Aalsmeer uit de eerste klasse B.

“Er was vooraf onduidelijkheid of we wel of niet wilden promoveren”, zei ON-trainer Erwin Heerlijn. “Maar geloof me. Dat wilden we echt wel”.

Dat lieten de Groningers ook op het veld zien. ON nam het initiatief, maar de eerste kansen waren voor de ploeg uit Noord Holland. Zo schoot Luke Vahle net over.

Na 19 minuten riep FC Aalsmeer-doelman Saverio Zondag hard “los” tegen zijn verdedigers, maar hij had de bal zelf niet. Ezra Schrijver dook op en kopte de 1-0 voor ON binnen.

Achterstand

In een tijdbestek van twee minuten stond ON ineens achter. In de 34e minuut gleed Jordy Nieuwendijk de 1-1 binnen en twee minuten later schoot Dylan Nieuwendijk de bal achter ON doelman Erwin Heidekamp.

Rick Wiersma en Djarni Leidelmeijer kregen grote kansen op de gelijkmaker. Zondag stopte een schot van Wiersma en de bal van Leidelmeijer na een corner werd van de lijn gehaald.

Kansen

Na de pauze kreeg Peter van Son drie aardige mogelijkheden die er niet in gingen. FC Aalsmeer kreeg twee dotten van kansen die ook niet benut werden. Na 69 minuten was Aalsmeer wel trefzeker. Heidekamp stopte nog een schot van Dylan Nieuwendijk, maar Daan Vaneman tikte de rebound raak: 1-3.

ON gaf niet op en na 84 minuten kreeg Van Son toch zijn doelpunt. Hij kreeg alle ruimte en schoot de 2-3 eindstand op het bord.

FC Aalsmeer speler Djamai Werkzam kreeg in blessuretijd rood na een charge op Wiersma. De resterende tijd was te kort voor ON om er nog van te profiteren.

Gemengde gevoelens

“Ik ben teleurgesteld, maar ook trots”, aldus ON-trainer Erwin Heerlijn na afloop. “Ik heb een goed ON gezien, we hebben goed gespeeld en we hebben ook veel kansen gehad. Maar het is niet anders. We hadden graag willen promoveren”.

ON stond halverwege de rit bovenaan en leek op rechtstreekse promotie af te stevenen, maar toen kwam de klad er enigszins in. ON eindigde als derde in 1J. “Tegen hoger spelende ploegen hebben we altijd goed gepresteerd, maar we hebben zo veel punten laten liggen tegen clubs die laag stonden”, verklaarde Heerlijn terugblikkend de terugval in de competitie. “We speelden vaak hartstikke mooi voetbal, maar er moest toch iets extra’s bij”.

Oranje Nassau – FC Aalsmeer 2-3. 19. Ezra Schrijver 1-0. 32. Jordy Nieuwendijk 1-1. 34. Dylan Nieuwendijk 1-2. 69. Daan Vaneman 1-3. 84. Peter van Son 2-3. Rood: 90+4 Djamai Werkzam (FC Aalsmeer). Toeschouwers: 200.