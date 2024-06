Opkomst Europese verkiezingen om 10.15 uur: 6,7 procent

Foto: Tom Rustebiel / D66

De stembureaus voor de Europese verkiezingen zijn donderdagochtend om 07.30 uur opengegaan. Om 10.15 uur had 6,7 procent van de inwoners van de gemeente Groningen een stem uitgebracht.

Er zijn in totaal 125 stembureaus in de stad. Dat zijn er tien minder dan bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar. Het heeft te maken met het feit dat zich minder vrijwilligers hebben gemeld. Bovendien is de opkomst bij de Europese verkiezingen altijd lager.

De stembureaus sluiten donderdagavond om 21.00 uur. Nederland heeft 31 zetels in het Europese parlement. In veel landen gaan de inwoners later naar de stembus. In Duitsland kunnen de mensen pas komende zondag stemmen.