Opbouw podia voor Roze Zaterdag van start

Foto: Lars Faber

De opbouw van verschillende podia voor Roze Zaterdag is van start. Aankomende zaterdag organiseert de stad Groningen het landelijke evenement dat in het teken staat van ontmoeting en emancipatie van de LHBTIQ+-gemeenschap.

Pascal Rakers, van de organisatie Roze Zaterdag Groningen: “We zijn vandaag officieel begonnen met de opbouw. Nu zijn we bezig met het grote podium op de Grote Markt, morgen worden hier barren neergezet. De Zwanestraat heeft ook een streetparty die we opbouwen, net als een podium bij het Museum aan de A.”

Het programma aankomende zaterdag bestaat onder andere uit de Pride Walk die begint en eindigt op de Ossenmarkt. Ook is er een kerkdienst, in de vorm van een roze viering in de A-kerk, een informatiemarkt en muziek. Rakers: “Daarnaast zijn er afterparty’s en activiteiten in de social hub.”

Groningen verwacht zo’n 30.000 tot 40.000 bezoekers aankomende zaterdag. Rakers: “Ik denk dat het een volle Grote Markt wordt zaterdag.”