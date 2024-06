Op de valreep nog aanvallende versterking voor Oranje Nassau

Foto Andor Heij. Jonathan van Dorssen, tweede van links, heeft gescoord voor GVAV.

Eersteklasser Oranje Nassau heeft zich op de valreep versterkt met aanvaller Jonathan van Dorssen van GVAV Rapiditas.

De 22-jarige Van Dorssen zei onlangs tegen OOG Sport dat hij zou stoppen met voetballen, maar is op dat besluit teruggekomen. Van Dorssen is de topscorer van GVAV van afgelopen seizoen.

Van Dorssen is de twaalfde versterking voor ON. Maar er stopt of vertrekt ook een dozijn spelers. “Er verandert dus niets”, zei ON-trainer Erwin Heerlijn onlangs. “We houden een smalle selectie en we blijven met een soort reserve squad werken. Dat gaan we wel anders invullen”. Het gaat om gestopte spelers die wel lid zijn van ON en bij veel blessures in de selectie oproepbaar zijn.

Bij de oude club van Van Dorssen, die naar de tweede klasse degradeerde, vertrekken of stoppen dertien spelers. GVAV trok niemand aan en wil het verlies met de jeugd opvangen.

De transfermarkt voor amateurvoetballers sluit om middernacht. Alleen spelers van een profclub kunnen zich daarna nog bij een amateurvereniging melden.