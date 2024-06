Oorlogsmonument vanwege Canadese bevrijding onthuld op Grote Markt

Foto: Rieks Oijnhausen

Het oorlogsmonument Vector of Memory ter herinnering aan de bevrijding door de Canadezen is donderdagmiddag onthuld op de Grote Markt.

Het monument is een markering van de route tussen Normandië en Groningen. Dat is de route die de Canadezen in de Tweede Wereldoorlog hebben afgelegd om onder meer Nederland te bevrijden.

Langs de route zijn diverse markeringen die verwijzen naar gebeurtenissen die zich daar hebben afgespeeld. Die worden Crossroad Vectors genoemd. De Crossroad Vector op de Grote Markt herinnert aan de hevige strijd die voorafging aan de bevrijding van de stad. In Appingedam werd in december een dergelijk monument geplaatst.

Bij de onthulling op de Grote Markt was een plechtigheid met een toespraak en het leggen van bloemen.