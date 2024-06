Ook Stijn van Schie keert terug bij Lycurgus

Foto: Lycurgus

Zes jaar na zijn vertrek keert volleyballer Stijn van Schie terug bij Nova Tech Lycurgus. De 29-jarige diagonaal heeft voor één jaar getekend.

De 2.03 meter lange Van Schie is na Auke van de Kamp de tweede speler die deze week bekendmaakte, terug te keren naar het oude nest. Hij speelde van medio 2016 tot de zomer van 2018 al voor Nova Tech Lycurgus en vertrok met twee landstitels op zak. Hij speelde in de tussenliggende jaren op het hoogste niveau in België en Tsjechië en kwam ook uit voor het Nederlands team.

Van Schie kijkt uit naar zijn terugkeer: ‘Er is in al die jaren veel veranderd. De ambities zijn nog groter. Het project met investeerder Nova Technology waar de club mee gestart is vind ik interessant. We bouwen een team en er ligt qua ambities een compleet verhaal. In Martiniplaza heb ik al een aantal keren mogen spelen, maar het is nu structureel. Daar maak ik graag onderdeel van uit.’

Zijn oud-coach: Arjan Taaij: ‘We zijn ontzettend blij dat Stijn weer terugkomt naar Nova Tech Lycurgus. Met zijn opgedane ervaringen de afgelopen zes jaar in het buitenland en de prima ontwikkeling die hij daar heeft doorgemaakt hebben we er ontzettend veel vertrouwen in dat hij een belangrijke rol gaat spelen in de sportieve ambities van Nova Tech Lycurgus’