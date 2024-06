Ook Eelderbrug, Pleiadenbrug en Maagdenbrug moeten in de komende jaren vervangen worden

Foto: Rieks Oijnhausen

Naast de Visserbrug blijken ook de Eelderbrug, Pleiadenbrug en Maagdenbrug onvoldoende berekend te zijn op de zwaarte van het huidige verkeer. Deze bruggen zullen in de komende acht jaar vervangen moeten worden.

Dat heeft wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) woensdag laten weten. Wijnja reageerde op vragen van de VVD, CDA en Stadspartij 100% voor Groningen. Rik Heiner: “Onlangs is de Visserbrug kapot gegaan. Het verdient alle complimenten dat deze brug volgende maand wordt weggehaald en dat er een tijdelijke brug voor in de plaats komt. Toch maken wij ons wel zorgen. Want het was bekend dat deze brug al extra geluid maakte en al doorhing. Nu de brug daadwerkelijk niet meer gebruikt kan worden heeft dit een economisch effect en heeft het ook gevolgen voor de bereikbaarheid. Maar wat zijn die effecten?”

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks): “Economische gevolgen beperkt”

Wethouder Wijnja is helder: “De afgelopen periode is er heel hard gewerkt. Bij dit vraagstuk zijn ook veel partijen betrokken. Als we het hebben over de economische gevolgen: op 4 juli wordt de brug er uit getakeld. Vanaf dat moment kan scheepvaartverkeer weer van de route gebruik maken. Eind-juli komt er een tijdelijke noodbrug. Tijdens die plaatsing moet het scheepvaartverkeer opnieuw een aantal dagen gestremd worden. Deze tijdelijke brug is een beweegbarebrug waarbij scheepvaartverkeer dus mogelijk is en ook mensen te voet en op de fiets weer van de verbinding gebruik kunnen maken. Autoverkeer volgt een omleidingsroute. Dit hebben we goed gecommuniceerd. Onze verwachting is dat de economische gevolgen beperkt zullen zijn.”

“Val is onvoldoende berekend op de zwaarte van het huidige verkeer”

Volgens Wijnja zijn er in Groningen geen bruggen met achterstallig onderhoud te vinden: “Waar we het over hebben is de brugval. Je zou dit ook de klep kunnen noemen. Het is het beweegbare deel van een basculebrug. Die val is onvoldoende berekend op het huidige verkeer. Wat we bijvoorbeeld zien is dat voertuigen de afgelopen jaren zwaarder zijn geworden. Kijk bijvoorbeeld naar de elektrische lijnbussen. Zo’n bus is veel zwaarder dan de voertuigen die eerder in Groningen reden. Dit probleem speelt ook niet alleen bij de Visserbrug maar ook bij de Eelderbrug, Pleiadenbrug en Maagenbrug. Investeringen in deze bruggen zullen in de komende acht jaar nodig zijn. De bruggen gaan we de komende periode regelmatig controleren.”

Benni Leemhuis (GroenLinks): “Kan er op de andere bruggen een gewichtsbeperking worden gelegd?”

Verschillende partijen schrikken van dit nieuws. Heiner: “De Visserbrug is voor het laatst gecontroleerd in 2022. Is dat voldoende? Of moet dat misschien toch vaker?” Benni Leemhuis van GroenLinks: “Dat het niet goed zat met de Visserbrug heeft voormalig wethouder Joost van Keulen (VVD) indertijd laten besluiten om geen zwaar verkeer meer toe te laten. Is dat ook een idee om dit voor de andere bruggen te doen? Zodat ze wat meer levensvatbaar zijn?” Wijnja: “De optie die meneer Leemhuis noemt, die had ik nog niet gehoord. Dat ga ik meenemen. Op de vragen van meneer Heiner: we hebben een meerjaren onderhoudsprogramma. Als je de controles bij de ene brug op gaat voeren gaat dit ten koste van iets anders.”

“Is de situatie Visserbrug ook een mooie aanleiding om het initiatiefvoorstel Diepenring uit te proberen?”

Leemhuis komt ook nog met een ander voorstel: “Ik wil me aansluiten bij de complimenten van de VVD. Rijkswaterstaat zou wat van ons kunnen leren hoe snel we dit oppakken. Maar zoals een groot denker ooit eens zij, ieder nadeel heeft zijn voordeel. Zou dit incident ook een moment kunnen zijn om ons initiatiefvoorstel Diepenring uit te proberen? (Dit voorstel richt zich op het inrichten van de Diepenring als verblijfsruimte, red.). Wijnja: “Dat de Visserbrug er nu uitligt is een complex probleem. Het is belangrijk om eerst de verkeersroutes op de goede manier in te richten. Vervolgens kunnen we kijken hoe het gaat. En daarna kunnen we eventueel kijken naar de visie.”