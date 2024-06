Ontdek Groningen met Stadsgids Titus Akkermans: ”Hier is mijn moeder geboren!”

© Rondje Stad

Stadsgids Titus Akkermans biedt dagelijks een unieke kans om de historische en culturele hoogtepunten van Groningen te ontdekken. Naast zijn dagelijkse rondleidingen neemt hij elke maand de luisteraars van OOG Radio mee op een bijzondere tour door de stad.

We beginnen bij de Carolieweg. Bar Pacific, waar Akkermans’ moeder werd geboren, is een van de vele historische panden die de Carolieweg sieren. Deze straat, die de Herestraat verbindt met de Folkingestraat, biedt een gezellige sfeer om bijvoorbeeld een drankje te drinken.

De rondleiding begint bij de Carolieweg, een straat vol geschiedenis. Hier bevindt zich bar Pacific, een historisch pand waar Akkermans’ moeder werd geboren. De Carolieweg, die de Herestraat met de Folkingestraat verbindt, staat bekend om zijn gezellige sfeer en is een perfecte plek voor een drankje. In de uitzending van vanochtend onthulde Akkermans tevens dat de huidige serie van ‘Rondje Stad’ in deze vorm zijn laatste was. In augustus start hij met een nieuwe serie op hetzelfde tijdstip in de OOG Ochtendshow maar dan met een andere vorm.

Sta elke werkdag op met de OOG Ochtendshow: jouw vrolijke start met lokaal nieuws, de beste muziek en het actuele weer! Luister mee van 07:00 tot 09:00 uur, alleen op OOG Radio

Hier vind je alle interviews van de OOG Ochtendshow.