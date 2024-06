Onderzoeken in Feringa Building nog steeds vertraagd door problemen met ventilatie, zuurkastenen en gasbuizen

Drie maanden na de verhuizing kunnen een aantal laboratoria in het Feringa-gebouw op de Zernike Campus nog altijd niet gebruikt worden. Daardoor lopen onderzoeksprojecten nog altijd vertraging op, schrijft de UKrant vrijdagochtend.

Nog steeds zijn er problemen met de ventilatie en een aantal zuurkasten in het Feringa-gebouw. Volgens de faculteit zijn er ook problemen met de buizen waar bepaalde ’technische gassen’ doorheen lopen, zoals helium of zuurstof.

Vooral tijdelijke projecten lopen vertraging op. Omdat er ook financiële problemen spelen, kan er voor deze projecten geen verlenging worden verleend. Geld verhalen op de bouwers van de labs is slechts beperkt mogelijk en lastig, omdat ook de ontwerpers en de onderzoekers zelf verkeerde of veranderde informatie hebben aangeleverd over de installaties.