Onderdoorgang en fietspad bij roeivereniging Gyas zijn weer open

Het heeft langer geduurd dan de bedoeling was, maar fietsers kunnen vanaf vrijdag weer gebruikmaken van de onderdoorgang van de ringweg bij roeivereniging Gyas.

Ook het fietspad langs de westkant van het Noord-Willemskanaal is weer helemaal open. De onderdoorgang en het fietspad waren sinds half maart dicht omdat de tijdelijke Julianabrug werd afgebroken. Daarna is ook het hekwerk in het water, dat de brug beschermt tegen aanvaringen, vervangen. Aan de zijkanten van de nieuwe Julianabrug is nieuwe grond opgebouwd, waarover het verkeer op de A7 vanuit Hoogkerk richting het centrum gaat rijden. Ook is onder de brug de kade hersteld en het fietspad onder de onderdoorgang vernieuwd.

De afsluiting heeft langer geduurd dan voorzien. Het fietspad zou eigenlijk op 13 mei alweer open gaan. Aanpak Ring-Zuid denkt wel dat de werkzaamheden op deze plek nu klaar zijn, waardoor het pad en de onderdoorgang niet opnieuw dicht hoeven.