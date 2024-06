OM eist twee jaar cel tegen verdachte van schietincident Paddepoel

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een inmiddels 38-jarige man, die ervan wordt verdacht dat hij eind oktober kogels afvuurde in en om een woning in de Regulusstraat in Paddepoel, hoorde dinsdagochtend 24 maanden celstraf tegen zich eisen.

Dat meldt RTV Noord dinsdagmiddag.

Het OM eist twee jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk tegen de man. Mocht de rechter over twee weken meegaan met de strafeis van de officier van justitie, dan moet de man nog iets minder dan een jaar achter slot en grendel doorbrengen. De advocaat van de man stelt dat er te weinig bewijs is om zijn cliënt te veroordelen. De man zelf heeft zijn kaken tot nu toe op elkaar gehouden.

De schietpartij, die plaatsvond op 28 oktober vorig jaar, zou het gevolg zijn van een conflict tussen de verdachte en de bewoner van de woning aan Regulusstraat. Daarbij zou zowel binnen als buiten de woning zijn geschoten. Na het incident werd een Burgernet-actie uitgedaan om uit te kijken naar een verdachte. Dezelfde avond nog werd de nu 38-jarige man aangehouden.

De rechter doet over twee weken uitspraak in de zaak.