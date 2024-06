Olga Commandeur opent walkintheparQ route in Beijum

Olga Commandeur, bekend van het tv-programma Nederland in Beweging, opent op woensdag 26 juni bij het trefpunt in Beijum een walkintheparQ route.

Het gaat om een wandeling met paaltjes met qr codes, waarachter oefeningen voor ouderen zitten. De route loopt door ‘de groene long’ in Beijum en is geschikt voor zelfstandig lopenden en mensen met een rollator, scootmobiel of rolstoel.

Tijdens het lopen van de route komen de wandelaars tien houten palen tegen, met daarop een QR-code die gescand kan worden binnen de Walk in the parQ app. Zo krijgen ze tijdens het wandelen verschillende oefeningen te zien die hen helpen om in balans te blijven en de kracht te verbeteren.