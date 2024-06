Oekraïners maken zich op voor spannend avondje: “Winnen van België leidt af van uitzichtloosheid”

Oekraïners in de gemeente gaan woensdagavond gezamenlijk het laatste groepsduel op het EK kijken. Willemijn Kemp van de Sociale Brigade noemt deze ontspanning belangrijk.

Hoi Willemijn! Wat gaat er woensdagavond gebeuren?

“In het Nescio Hotel gaan we gezamenlijk voetbal kijken. De bewoners van Nescio zijn uitgenodigd, maar ook de Oekraïners die in andere opvanglocaties in de gemeente verblijven. Het doel is om er samen een leuke avond van te maken, waarbij hopelijk België aan de kant kan worden gezet. Dat zou de Oekraïners heel goed doen.”

Kun je dat uitleggen?

“De oorlog duurt onderhand al ruim twee jaar. Niemand weet hoe lang het nog gaat duren. Het is de uitzichtloosheid die steeds meer parten begint te spelen. En ook psychisch heeft het zijn weerslag. Een mens kan heel veel hebben. Maar ruim twee jaar leven in stress en onzekerheid, dat is zwaar. Ook de situatie in ons eigen land speelt een rol. De Oekraïners krijgen heel goed mee dat we een nieuwe regering gaan krijgen. Hoe kijkt deze nieuwe regering tegen de opvang aan? Kan dat gecontinueerd worden? Ik ken een verhaal van een tiener die een opleiding volgt aan het vwo. Die het vak Duits aan zijn vakkenpakket heeft toegevoegd zodat als hij Nederland moet verlaten wellicht een veilige plek vindt in Duitsland.”

Kun je samen voetbal kijken dan beschouwen als die ontspanning die nodig is?

“Klopt. De wedstrijd gaan we bekijken in de Dining Room in Nescio. De Oekraïners gaan hapjes meenemen en ook mogen er non-alcoholische drankjes meegenomen worden. En het gaat spannend worden. Alle landen in de poule hebben drie punten. Wint Oekraïne van België dan zijn ze door naar de volgende ronde. En dat zal een enorme boost geven. Het is de afleiding maar ook het boeken van succes. Het vieren van een overwinning. Dat is broodnodig.”

Heb je enig idee hoe dit in Oekraïne wordt beleefd?

“Als Sociale Brigade hebben we contact met mensen in Oekraïne. Afgelopen week had ik bijvoorbeeld contact met iemand in Kharkiv, de stad waar het Nederlands elftal in 2012 op het EK tegen Portugal speelde. Daar wordt dit EK op de voet gevolgd. Althans, voor in hoeverre dat mogelijk is. Afgelopen vrijdag speelde Nederland tegen Frankrijk. Die wedstrijd werd gevolgd tussen de explosies en luchtalarmen door. Het laatste kwartier kon niet bekeken worden omdat de elektriciteit was uitgevallen. En zo zal het morgen ook beleefd worden waarbij winst een groot moreel effect hebben.”

Verwacht je dat er morgen veel mensen naar Haren komen?

“Dat is lastig in te schatten. Ik beschreef al over de zorgen die er zijn. Heb je dan zin om aan zoiets mee te doen? Daarnaast is het merendeel van de Oekraïners in Groningen vrouw. Maar we hebben in ieder geval gemeend om dit te organiseren. Om een avondje ontspanning aan te bieden. Daarnaast zijn ook vrijwilligers uitgenodigd die zich inzetten voor de Oekraïners.”