Oefenen met orde houden in klas vol virtuele kleuters levert onderzoeksproject RUG ruim een miljoen op

Screencap uit video Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Orde houden in de kleuterklas is niet makkelijk. Dat moeten leraren in opleiding oefenen. Om ze niet direct voor de leeuwen te gooien, ontwikkelden onderzoekers van de RUG een gesimuleerde omgeving vol nep-kleuters, waar leraren in spe mee kunnen oefenen. Dat levert de onderzoekers nu een prijs van 1,2 miljoen euro op.

Het project ‘De Klas op Orde met Virtual Reality’ van de Rijksuniversiteit Groningen heeft de Nederlandse Onderwijspremie 2024 gewonnen, de hoogste onderscheiding in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek kent de prijs toe aan bijzondere onderwijsinitiatieven.

Binnen ‘De Klas op Orde met Virtual Reality’ kunnen studenten, met behulp van virtual reality, oefenen in een gesimuleerde omgeving. Met een VR-bril en een VR-klaslokaal gevuld met kleuter-avatars kunnen ze oefenen met manieren om ordeverstoringen aan te pakken. De nep-kleuters kunnen bijvoorbeeld worden afgeleid door een langsrijdende brandweerwagen of onder tafels kruipen. De studenten moeten vervolgens weer orde scheppen.

“Het allerbelangrijkste van onze onderwijsinnovatie is dat studenten op een veilige manier beter leren omgaan met kleuters”, zegt Marjon Fokkens-Bruinsma, Universitair Hoofddocent Hoger Onderwijs. “Dat ze complexe strategieën krijgen aangeleerd en daarmee ook met meer plezier voor de klas staan.”

In de onderstaande video is te zien hoe het project werkt: