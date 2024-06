Noorderzon komt met eerste namen van muziekprogramma

Foto: Niels Knelis Meijer

Het Noorderzon Festival heeft een deel van het muziekprogramma bekendgemaakt. Het gaat om gratis concerten op de Apollo, het grote openluchtpodium.

Er zijn onder meer optredens van de Amerikaanse zanger Dylan LeBlanc, de Ghanese zangeres Florence Adooni, de Engelse zanger Joel Culpepper, en de bands Nubian Twist (VK), Pachyman (USA) en Soda Blonde (Ierland). Uit eigen land komen rapper ELMER, zangeres Cindy en de band Yin Yin.

Naast de concerten op de Apollo is er ook een uitgebreid muziekprogramma op drie andere locaties in het Noorderplantsoen; het grootste deel is vrij toegankelijk. Het Noorderzon Festival of Performing Arts & Society vindt plaats van 22 augustus t/m 1 september.