Noorderpoort zamelt oude kinderfietsen in om te repareren en weg te geven aan minimagezinnen

Op meerdere locaties van Noorderpoort worden volgende week oude kinderfietsen ingezameld onder studenten en medewerkers. De fietsen krijgen een opknapbeurt van fietsmonteurs in opleiding bij de mbo-instellingen, waarna ze worden weggegeven aan gezinnen met weinig geld.

Noorderpoort houdt volgende week maandag tot en met vrijdag een speciale actieweek. Medewerkers en relaties kunnen fietsen die niet gebruikt worden doneren via speciale inzamelpunten. Drie daarvan zijn bij Noorderpoort-locaties in Stad, aan de Diamantlaan, de Verzetsstrijderslaan en de Bornholmstraat.

De ingezamelde fietsen worden vervolgens onder handen genomen door de fietstechniek-studenten van Noorderpoort. “Zij gaan aan de slag om de fietsen op te knappen”, vertelt docent Johan Talman. “In meerdere opzichten is dat een leerzame ervaring voor ze. Natuurlijk vakinhoudelijk, want ze zijn met hun vak van de toekomst bezig. Maar zeker ook maatschappelijk: want ze zetten zich samen in voor een goed doel. We hopen dat er op een mooie manier gehoor wordt gegeven aan onze oproep om fietsen te doneren, zodat we veel Groningse kinderen blij kunnen maken met een eigen fiets.”

Als een fiets niet meer te repareren is, zorgt Noorderpoort ervoor dat de materialen worden gerecycled. De gerepareerde fietsen worden weggegeven via verschillende verdeelpunten in de provincie Groningen waar gezinnen die in aanmerking komen via Stichting Leergeld de fietsen kunnen ontvangen.