NIMBY en happy few bij ontwikkeling Meerstad: “Laten we zuinig zijn op de relatie die we hebben”

De ontwikkeling van Meerstad verloopt niet zonder slag of stoot. De gemeente wil vierhonderd betaalbare woningen bouwen aan het strand, omwonenden zijn faliekant tegen en presenteerden een petitie die 1.800 keer is getekend.

“Het is belangrijk om vrees om te zetten in moed”, zegt wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen aan het einde van een vergadering die op dat moment al een half uur is uitgelopen. “Bij eerdere bewonersvergaderingen is het er stevig aan toe gegaan. Steviger ook dan mij lief is. Tegelijkertijd zullen we nog vele jaren moeten samenwerken. Laten we zuinig zijn op die relatie.”

Laurent Dwarshuis (ChristenUnie): “Ook sociale woningbouw op de mooie plekken”

De gemeente wil vanwege de grote vraag naar woningen het bouwen van sociale en betaalbare woningen versneld mogelijk maken. Daarbij wordt gekeken naar Grunopark/De Wierden en de Eemskanaalzone. Laurent Dwarshuis van de ChristenUnie: “We zijn blij met de uitwerking. De eerste schetsen laten zien hoe Grunopark en de Eemskanaalzone er uit kunnen komen te zien. Wat wij zien is dat er niet alleen grote en dure woningen op de mooie plekken komen, maar ook sociale woningbouw.”

Solke Munneke (bewoner): “Een foute droom dient zich aan”

Onderdeel van het betaalbaar wonen op mooie plekken is dat er vierhonderd woningen op een landtong bij strand Meeroevers komen. Bewoners zijn daar niet blij mee. Frits Gosma is voorzitter van de dorpsvereniging: “Wij vinden de woningen aan het strand niet passend. Er is niet een goede scheiding tussen strand en woningen, waardoor we bang zijn dat er een Stadsstrand 2.0. gaat ontstaan.” Solke Munneke is bewoner van het Sterneiland: “Tegenover onze woning worden deze vierhonderd woningen gerealiseerd. Een foute droom dient zich aan. Op zo’n klein stukje grond zoveel woningen, waardoor bestaande voorzieningen in het nauw komen.”

Rik Heiner (VVD): “Hef het Strandhuis pas op als er een permanente nieuwe faciliteit is”

Daarmee doelt Gosma op het Strandhuis. Vanwege de bouw van deze woningen moet het Strandhuis verdwijnen. Dat doet pijn in het dorp. De ontwikkeling van Meerstad is vijftien jaar geleden gestart zonder dat voorzieningen daar goed in meegenomen werden. Rik Heiner van de VVD: “Mijn fractie vraagt de wethouder om het Strandhuis pas op te heffen als er een permanente nieuwe faciliteit is. Die toezegging zou ik graag willen; zo niet, dan dienen we een motie in.” Van Niejenhuis geeft aan dat het gebouw pas weggaat wanneer er een nieuwe definitieve locatie is en dat er alles aan gedaan wordt om een nieuw Strandhuis te bouwen.

Rico Tjepkema (PvdA): “We gaan van Meerstad een ongedeelde wijk maken”

Veel partijen zijn positief over de plannen. Rico Tjepkema van de PvdA: “We gaan aan de slag met betaalbaar wonen. We gaan van Meerstad een ongedeelde wijk maken. Betaalbare woningbouw verrijst naast dure woningbouw. Mijn partij vindt het cruciaal dat woningen gemixt worden.” Hans de Waard van de SP: “We hebben het niet alleen over sociale woningbouw, maar ook over het sneller bouwen van deze woningen. Dat vinden wij heel mooi. Wat er gezegd wordt over voorzieningen snappen wij. Die zijn broodnodig. Maar dit goed maken kost ook tijd.” Bart Hekkema van de Partij voor de Dieren heeft het over een organisch proces: “Dit stadsdeel is zich organisch aan het ontwikkelen. Er liggen geen vaststaande plannen. Er wordt iets nieuws toegevoegd en wat eerder bedacht is wordt weer aangepast. Dat proces verdient een compliment. In Meerstad wordt niet alleen voor de happy few gebouwd. Wij denken dat deze ontwikkeling het dorp meer sjeu kan geven.”

Niels Hilboesen (Stadspartij 100% voor Groningen: “Hoe kan het dat er afgelopen voorjaar een heel ander plan op tafel lag?”

Toch hangt de onvrede als een donkere wolk boven de vergadering. Voor een groot deel lijkt die onvrede veroorzaakt te worden door het gelopen participatieproces. Niels Hilboesen van Stadspartij 100% voor Groningen: “Er is jaren gesproken. Vorig jaar november lag er een plan op tafel waar iedereen mee kon leven. Afgelopen voorjaar lag er ineens een heel ander plan op tafel. Hoe kan dat?” Van Niejenhuis: “We kunnen niet makkelijk even terugspoelen naar de situatie in november. In de herfst lag de jachthaven nog op de kop van het eiland. Dat zou betekenen dat mensen met aanhangers en bootjes allemaal door het dorp moeten. Alle reacties die we krijgen nemen we mee in ons plan.”

Jim Lo-A-Njoe (D66): “Mijn partij luistert naar de zorgen van bewoners”

Toch blijft de vraag wat je met 1.800 handtekeningen doet. Leg je die naast je neer of ga je daar mee aan de slag. Het CDA en D66 vliegen er stevig in. Jim Lo-A-Njoe: “Bewoners kijken met angst en beven naar de woningdichtheid die volgens hen ook te dicht bij het water komt. Het gevolg kan zijn dat er daardoor weinig of geen strand overblijft, waardoor er te weinig recreatieve- of sportieve plekken zijn. Terwijl de waterkanten aantrekkelijk moeten zijn, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.” Elte Hillekens van GroenLinks: “Er blijft een rand van het strand beschikbaar. Ook kun je straks tussen de huizen door naar het strand lopen. Waar komt dit vandaan?” Lo-A-Njoe: “Mijn partij luistert naar de zorgen van bewoners.” Rico Tjepkema van de PvdA: “Maar je kunt toch niet alle wensen honoreren?” Lo-A-Njoe: “Het kan niet zo zijn dat een grote groep bewoners zich niet herkent in de plannen.”

Elte Hillekens (GroenLinks): “Mijn partij maakt een afweging”

Ook het CDA vliegt er stevig in, waarbij Izaäk van Jaarsveld vooral de confrontatie zoekt met GroenLinks. Elte Hillekens van die partij: “Wij zijn heel blij dat er straks een dynamische wijk ontstaat. We gaan sociale huurwoningen bouwen op mooie plekken, bij het groen en aan het strand.” Van Jaarsveld: “Dus er ligt een petitie op tafel en daar trekt uw partij zich niks van aan?” Hillekens: “Mijn partij maakt een afweging. Wat zijn goede dingen, wat zijn slechte dingen. Er is een heel uitgebreid participatieproces geweest. Dat de bewoners niet blij zijn met de uitkomst wil niet zeggen dat de participatie slecht is geweest.” Van Jaarsveld: “Als zoveel mensen in de digitale pen klimmen kun je twee dingen doen: of je gaat in gesprek, of je neemt het voor kennisgeving aan. Dat u voor het laatste kiest, dat vind ik jammer.”

Wethouder Rik van Niejenhuis: “In Meerstad gaan mensen wonen met verschillende achtergronden en vermogens”

Van Niejenhuis zegt in gesprek te willen blijven. Volgens de wethouder is dit ook niet de laatste kans dat er over het project gesproken wordt. “Onze ambitie is om een stadsdeel te maken dat een mix is van heel veel dingen. Het zal heel anders zijn dan hoe het huidige dorp er uit ziet. We willen dat er een hechte gemeenschap gaat ontstaan. In Meerstad zullen mensen gaan wonen met verschillende achtergronden en vermogens. Dat zal alleen maar verder toenemen. De zorgen over de voorzieningen begrijp ik. Bij het Meerstad dat we al kennen is dit te gestaag gegroeid. Misschien wel te langzaam.”

“We zijn bezig met een proces”

Het verplaatsen van de vierhonderd woningen ziet Van Niejenhuis niet als een optie: “Je kunt deze woningen niet oppakken en even ergens anders op de kaart zetten. Stel dat je ze plaatst aan de andere kant van de landtong. Ook daar zullen bewoners zijn die daar dan weer iets van vinden. We zijn bezig met een proces. Een heel mooi proces, waarbij we het zo goed en mooi mogelijk in willen richten. Dat willen we doen op een manier die recht doet aan alle belangen. Maar uiteindelijk zullen we niet iedereen tevreden kunnen stellen. We zoeken naar een balans in de dichtheid van bewoning en sportieve en recreatieve punten.”