Nieuwe wandelpaden Walk in the Parq geopend bij Helper Brink en Trefpunt Beijum

Olga Commandeur opent Walk in the Parq-route in Beijum Foto: Rieks Oijnhausen

Olga Commandeur, bekend van het tv-programma Nederland in Beweging, opende deze woensdag twee wandelroutes Walk in the Parq, een bij de Helper Brink en een bij Trefpunt in Beijum.

Walk in the Parq zijn wandelroutes waar ouderen gedurende de route ook oefenbewegingen kunnen doen. Via een app op de mobiel (WalkintheParq) kunnen QR-codes gescand worden bij verschillende paaltjes op de route. De app verwijst de gebruiker vervolgens naar filmpjes met oefeningen die staand gedaan kunnen worden, maar ook met een rollator of rolstoel.

Olga Commandeur is zelf ook te zien in die filmpjes: “Ik heb meegedacht aan de oefeningen. Je kunt op eigen niveau oefeningen doen en dat stimuleert mensen om lekker mee te doen. En wat belangrijk is, is dat je het samen doet, zodat je na afloop ook bijvoorbeeld een kopje koffie kunt drinken.”

Riet Buijsrogge staat bij zorgcentrum De Brink en is blij met de route. “Ik probeer al veel te bewegen, maar ik voel me soms nog steeds stijf. Ik maak altijd met mijn driewieler een rondje door het park hierachter. Dan kan ik mooi van de fiets afstappen en wat oefeningen doen.”