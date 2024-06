Nieuwe Grote Markt pakt bijna acht ton duurder uit dan gepland

Dat de aanpak van de Grote Markt duurder zou worden dan gepland, was ruim een half jaar terug al bekend. Maandagmiddag viel de eindafrekening op de mat bij de gemeenteraad.

Hoewel het tekort waar nu nog financiering voor moet komen hoog lijkt, met 775.000 euro onder de streep, valt het bedrag relatief gezien mee. Het totale budget van veertien miljoen euro, wat de gemeenteraad drie jaar terug beschikbaar stelde, wordt met ongeveer 5,5 procent overschreden.

Prijsstijgingen en archeologische vondsten

Een deel van de redenen voor de hogere kosten voor de vernieuwing van de Grote Markt zijn inmiddels bij alle bouwprojecten de standaard geworden: prijsstijgingen, duurdere materialen en hogere energiekosten.

Maar bij de Grote Markt waren ook de archeologische kosten een stuk hoger dan verwacht. Volgens de gemeente hebben de onderzoekers, ondanks het vooronderzoek, tien keer meer vondsten naar boven gehaald dan verwacht. Zo zijn de kosten voor het verwerken en onderzoeken van alle vondsten alleen al 289.000 euro hoger geworden.

Herinrichting is klaar

Afgelopen zaterdag werd met een festival gevierd dat de herinrichting van de Grote Markt klaar is. De herinrichting begon in 2022. De keitjes maakten plaats voor nieuwe bestrating, er kwamen 24 bomen en er werd een fontein aangelegd. Ook onder de grond gebeurde er van alles. Zo is er een ondergrondse waterbak aangelegd aan de noordzijde. Deze dient als opslagplaats voor het grondwater dat gebruikt wordt voor de fonteinen. Daarnaast zijn er verschillende zitplekken aangelegd.