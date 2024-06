Nieuw informatiebordje onthuld bij Peerd van Ome Loeks; komende tijd meer bordjes bij publieke kunstwerken

Wethouder de Wrede (rechts) en Lieselot Van Damme (links) bekijken bordje - Foto: Siese Veenstra

Wethouder Kirsten de Wrede onthulde donderdag een nieuw informatiebordje bij Het Peerd van Ome Loeks. Het bordje is de eerste in een reeks van 175 bordjes bij kunstwerken in de Groningse publieke ruimte.

Bij veel kunstwerken in de gemeente zijn de huidige bordjes verouderd of ontbreken ze. Daarom komen er 175 nieuwe bordjes bij kunstwerken in de publieke ruimte. De nieuwe bordjes vermelden de titel, de kunstenaar, het jaartal van de kunstwerken én een QR-code. Wie meer over de kunstwerken wil weten, kan deze code scannen.

“Wat is dit? Waar gaat dit over? Waarom staat het hier? Dit zijn een aantal vragen die wij krijgen als het gaat over kunst op straat,” vertelt Kunstpunt-directeur Lieselot Van Damme. “Met deze nieuwe bordjes hebben voorbijgangers snel toegang tot de informatie.”

Volgens Kunstpunt valt de onthulling samen met de Maand van de Kunst op Straat. Kunstpunt houdt verschillende activiteiten om de kunstwerken in de gemeente Groningen in de schijnwerpers te zetten.