Nieuw fietspad geopend langs het spoor van de Hunze

Foto: Geert Job Sevink voor het Groninger Landschap

De herinrichting van de Hunzezone bij Roodehaan is vandaag officieel afgerond. Wethouder Mirjam Wijnja opende donderdagmiddag het gebied door een emmer water uit de Hunze over het nieuwe fietspad te gieten. Tegelijkertijd werd het Koploperbos in Euvelgunne overgedragen aan Het Groninger Landschap.

Het Koploperbos is ongeveer 1,4 hectare groot en is aangelegd in 2022. Het bos maakt onderdeel uit van de Hunzezone en moet bijdragen aan het verminderen van CO2, het vergroten van de biodiversiteit en helpen met het opvangen van (regen)water.

Het Groninger Landschap werkt aan het herstel van de historische rivier de Hunze, met als doel de biodiversiteit versterken en recreatieve routes te ontwikkelen. De zuidoostelijke stadsrand, met zijn oude waterlopen en oeverwallen, is nu beter toegankelijk dankzij nieuwe wandel- en fietspaden.