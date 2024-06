“Niet wenselijk als onderwijsinstellingen samenwerkingen stopzetten door druk of intimidatie van demonstranten”

Foto: Maarten Siepel

Het is niet wenselijk als onderwijsinstellingen hun samenwerking met instellingen in het buitenland stopzetten als er sprake is van druk of intimidatie van demonstranten. Dat zegt demissionair minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs (D66).

In Groningen wordt er al een aantal weken geprotesteerd bij het Harmoniecomplex aan de Oude Kijk in ‘t Jatstraat. De demonstranten hebben daar een klein tentenkamp opgebouwd. De RUG moet, zo stellen de actievoerders, stoppen met alle academische samenwerkingen met Israëlische instellingen ‘waarvan bewezen is dat ze deelnemen aan de genocide, apartheid en uitbuiting van het Palestijnse volk.’ Daarnaast moeten alle contracten en investeringen in Israëlische bedrijven stoppen. Ook mag de RUG niet meer samenwerken met bedrijven die, direct of indirect, zouden profiteren van de oorlog in Gaza. Behalve in Groningen is er de afgelopen periode ook in verschillende andere universiteitssteden gedemonstreerd.

Past niet bij academische kernwaardes

Dijkgraaf benadrukt in een brief aan de Tweede Kamer dat onderwijsinstellingen het recht en ook de vrijheid hebben om zelf een afweging te maken over hun relaties. Hij vindt dat de eisen van de demonstranten om alle banden te verbreken niet passen bij de academische kernwaardes. “Deze eis gaat voorbij aan de wijze waarop instellingen tot beslissingen over internationale samenwerking komen op basis van zorgvuldige, inhoudelijke en democratische processen, vrij van intimidatie, druk of dreiging met geweld”, schrijft Dijkgraaf.

Hardere aanpak

Op verschillende plekken in het land liepen demonstraties de afgelopen weken uit op geweld en vernielingen. “Geweld en intimidatie hebben geen plek op de campus.” Dijkgraaf kijkt dan ook met afschuw naar een kleine groep demonstranten die niet komt voor een vreedzaam protest maar duidelijk uit is op escalatie en vernieling. De minister wil dat deze personen ook harder aangepakt gaan worden. Daarbij kijkt hij ook naar een nieuwe richtlijn die onderwijsinstellingen op hebben gesteld. Dijkgraaf vindt dat ook medewerkers zich aan deze regels moeten houden en dat zij in het uiterste geval ontslagen kunnen worden.